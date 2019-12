Serie B, Chievo-Cremonese 1-0: Di Noia regala il 3° posto a Marcolini

CHIEVO-CREMONESE 1-0

48' Di Noia

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Dickman, Vaisanen, Rigione, Cotali; Segre, Obi (64′ Esposito), Di Noia (78′ Garritano); Vignato; Ceter (92′ Leverbe); Meggiorini. All. Marcolini

CREMONESE (3-4-1-2): Agazzi; Ravanelli, Caracciolo (64′ Piccolo), Dos Santos; Migliore, Mogos, Arini, Castagnetti (82′ Gustafson); Soddimo (64′ Ceravolo); Ciofani, Palombi. All. Baroni

Ammoniti: Castagnetti (CR), 21′ Caracciolo (CR), 68′ Arini (CR), Gustafson (CR), Obi (CH), 86′ Garritano (CH)

Il Chievo torna a vincere grazie a Giovanni Di Noia. Al Bentegodi i veneti battono 1-0 la Cremonese nella 15^ giornata di Serie B e prenotano il terzo posto in classifica in attesa delle partite di Pordenone, Perugia e Crotone (in campo domenica). I gialloblù salgono così a quota 24 punti, a meno uno dal Cittadella secondo. Marcolini ringrazia Di Noia, protagonista al suo rientro in campo dopo otto mesi di inattività (l’ultima gara l’aveva giocata ad aprile, quando ancora era un giocatore del Carpi). Il centrocampista ha deciso il match con un bolide dai 30 metri a inizio ripresa. Un ritorno da urlo con un gol capolavoro e dal grande peso specifico.