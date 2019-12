Risultati Serie B della 15^ giornata: Cittadella al 2° posto, festa Empoli al 93'

Dopo l'ennesima prova di forza del Benevento capolista, la 15^ giornata della Serie B certifica il 2° posto del Cittadella: pazzo 4-3 alla Salernitana di Ventura, doppietta di Diaw e festa al Tombolato. Pescara beffato nonostante la solita coppia Galano-Machin: il Venezia strappa il 2-2 in rimonta all'Adriatico. Chi festeggia in pieno recupero è l'Empoli, 2-1 all'Ascoli grazie a La Gumina al minuto 93. In coda respira lo Spezia con Ragusa e Mastinu, Livorno sempre più ultimo

Se il Benevento domina al comando, c’è chi non sta a guardare. È quanto emerso nel pomeriggio della 15^ giornata di Serie B, turno inaugurato dal 5-0 della capolista al Trapani e proseguito con altri risultati importanti. Prendete il Cittadella, 2° in solitaria dopo il pazzo 4-3 imposto alla Salernitana: Djuric illude Ventura al Tombolato, peccato che i veneti si scatenano due volte con Diaw (fanno 8 gol in campionato) e Benedetti. D’Urso arrotonda prima dell’uno-due Giannetti-Kiyine che non risparmia la sconfitta ai campani. L’Ascoli accarezza il podio ma perde in rimonta al Castellani: apre Brosco, Balkovec trova l’1-1 su punizione prima del rigore parato da Leali a La Gumina. Ma lo stesso centravanti segna al 93’ il definitivo 2-1 dell’Empoli che spezza un digiuno di vittorie lungo 8 gare. Beffato il Pescara che conduceva 2-0 con la solita coppia Galano-Machin: lo sfortunato autogol di Kastrati e il 2-2 di Aramu all’89’ esaltano il Venezia. Respira invece lo Spezia, 2-0 con Ragusa e Mastino contro il Livorno sempre più ultimo.

I TABELLINI

21' Djuric (S), 29' e 42' Diaw (C), 31' Benedetti (C), 70' D'Urso (C), 78' Giannetti (S), 81' rig. Kiyine (S)

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli (72' Mora), Perticone, Adorni, Benedetti; Vita, Iori, Branca; D’Urso (82' Proia); Diaw, Rosafio (68' Panico). All. Venturato

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Billong, Pinto (62' Cicerelli); Jaroszynski, Akpa Akpro (46' Maistro), Di Tacchio (52' Dziczek), Kiyine, Lombardi; Giannetti, Djuric. All. Ventura

Ammoniti: Lombardi (S), Benedetti (C), Kiyine (S), Maistro (S), Vita (C), Jaroszynski (S)

24' Brosco (A), 57' Balkovec (E), 93' La Gumina (E)

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Veseli (82' Antonelli), Maietta, Nikolaou, Balkovec; Frattesi, Ricci (66' Stulac), Bandinelli; Dezi (74' Laribi); Mancuso, La Gumina. All. Muzzi

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Padoin, Brosco, Gravillon, D’Elia; Cavion, Petrucci, Chajia (65' Ardemagni); Ninkovic (79' Gerbo); Da Cruz (43' Brlek), Scamacca. All. Zanetti

Ammoniti: Chajia (A), Gravillon (A), Ninkovic (A), La Gumina (E)

Note: Leali (A) para un rigore a La Gumina (E) al 65'

11' Galano (P), 48' Machin (P), 69' aut Kastrati (P). 89' Aramu (V)

PESCARA (4-3-2-1): Kastrati; Zappa, Bettella, Scognamiglio, Masciangelo; Busellato (72' Crecco), Kastanos, Memushaj; Machin (79' Ciofani), Galano; Borrelli (66' Brunori). All. Zauri

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Casale, Ceccaroni; Suciu (88' Montalto), Fiordilino, Maleh (58' Zigoni); Aramu; Capello, Di Mariano (75' Bocalon). All. Dionisi

Ammoniti: Aramu (V), Galano (P)

33' Ragusa, 75' Mastinu

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Erlic (79' Terzi), Capradossi, Marchizza; Maggiore, Bartolomei, Mastinu; Ragusa, Gudjohnsen (53' Gyasi), Bidaoui (69' F. Ricci). All. Italiano

LIVORNO (4-3-3): Plizzari; Del Prato, Gonnelli, Bogdan, Porcino; Agazzi (65' Viviani), Luci, Rocca (71' Murilo); Marras, Braken, Marsura (78' Raicevic). All. Breda

Ammoniti: Mastinu (S), Agazzi (L), Gonnelli (L), Ragusa (S), Bidaoui

