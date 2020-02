Doppio Giaccherini, il Chievo riparte: 2-0 alla Salernitana

Chievo-Salernitana 2-0

28' rig., 70' Giaccherini

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Frey, Leverbe, Cesar, Renzetti; Segre, Obi (60' Esposito), Garritano; Giaccherini (85' Vaisanen); .Meggiorini (56' Ceter Valencia), Djordjevic. All: Marcolini

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Akpa Akpro, Dziczek, Maistro, Cicerelli (24' Lombardi; 70' Curcio), Kiyine; Gondo (50' Jallow), Djuric. All: Ventura

Ammoniti: Segre, Frey, Cesar, Esposito (C); Akpa Akpro, Jaroszynski (S)

Giaccherinho night al Bentegodi: il Chievo ringrazia la doppietta del veterano e si rilancia in chiave playoff dopo un mese senza vittorie. 2-0 sulla Salernitana, nel posticipo della 24^ giornata di Serie B. Verona amara, anche da ex, per Gian Piero Ventura (prima di Salerno alla guida dei gialloblù nell'autunno 2018). Il club di Lotito resta così a quota 36, al quinto posto. Ma ormai è bagarre per la postseason: appena fuori dalla griglia, a 34 punti, ora c'è proprio il Chievo. La squadra di Marcolini ha aggredito subito il match, Segre e Obi vicini al gol da fuori, poi l'episodio che cambia la partita. Al 27' Jaroszynski (altro ex) mette giù in area Djordjevic: rigore, che Giaccherini trasforma. Salernitana non pervenuta, Ventura cambia inserendo Jallow per Gondo in avvio di ripresa ma è ancora il Chievo ad affondare il colpo in ripartenza. Grande azione innescata da Djordjevic, irrompe il solito Giac (quarto gol in stagione, non segnava dallo scorso 29 ottobre) ed è 2-0. Djuric e compagni non riescono a graffiare, la gara va in archivio in direzione Verona.