Lecce, rottura del tendine d’Achille per Adjapong

Nella partita di sabato pomeriggio contro il Pordenone è uscito al 63' per un infortunio che non prometteva nulla di buono. E le sensazioni sono state confermate. Claud Adjapong del Lecce ha infatti subìto la rottura del tendine d'Achille del piede sinistro. Il comunicato arriva direttamente dal sito ufficiale del club giallorosso: "L'U.S. Lecce comunica che questa mattina il calciatore Claud Adjapong, a seguito dell'infortunio riportato nella gara di ieri con il Pordenone, si è sottoposto a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso, che ha evidenziato la rottura del tendine d'Achille del piede sinistro". Stagione finita quindi per il terzino del Lecce (19 presenze, 1 gol e 1 assist quest’anno in Serie B), che con ogni probabilità dovrà saltare anche la fase finale dell'Europeo Under 21 in Ungheria e Slovenia con l'Italia.