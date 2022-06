Tra la folla che ha festeggiato per le strade di Monza la storica promozione in Serie A, c'era anche il comico del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Grande euforia tra i tifosi, che hanno scandito in coro "Ajeje Brazorf", il nome di uno dei suoi personaggi più noti. Aldo scatenato si è sdraiato sulle macchine che passavano in mezzo alla festa

MONZA IN SERIE A, LE FOTO DELLA FESTA