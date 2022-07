Una nuova era

Il 1° luglio è stata una data storica per il Palermo, entrato in una nuova era. Dopo la firma degli atti ufficiali, il City Football Group ha infatti acquisito l’80% delle quote del club neopromosso in Serie B, con il presidente Dario Mirri che resta con il 20% circa e la carica di presidente. Costo dell’operazione, 13 milioni di euro.