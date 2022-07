Il dialogo sarebbe stato oggettivamente surreale. Immaginatevi Cesc Fabregas, alla guida della sua auto, pronto a partire per Como, ma senza sapere esattamente come arrivarci. E provate a immaginare lo spagnolo che accosta e si ferma a chiedere indicazioni, approfittando magari della presenza di un suo connazionale: “Hola. Como?” (intesa come la città, ndr). “Como?” (in spagnolo: come?). “Como!”. “Ma como como!”. Potenzialmente poteva andare avanti all’infinito. Meglio correre ai ripari. Perché il centrocampista conosce alla perfezione la strada per arrivare al Camp Nou di Barcellona, non ha certo problemi a raggiungere l’Emirates e lo Stamford Bridge a Londra, ma per trovare lo stadio Sinigaglia di Como la prima volta potrebbe magari aver bisogno del navigatore. Per questo motivo il Como ha deciso di dare un aiutino, al suo nuovo acquisto. E che acquisto: Cesc Fabregas è pronto a iniziare la sua nuova avventura in Italia e per aiutarlo a non sbagliare percorso, sul profilo Instagram del Como è comparso l’itinerario che aiuterà lo spagnolo a trovare la strada giusta. Punto di partenza: lo stadio Louis II di Monaco, dove Fabregas ha giocato le ultime tre stagioni e mezzo. Destinazione: stadio Sinigaglia, prossima casa del colpo di mercato a sorpresa del Como del CEO Dennis Wise, ex del Chelsea come Fabregas. Il campione del mondo 2010 con la Spagna sarà presentato alle 15 all’hotel Hilton di Como.