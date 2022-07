Il doppio grande colpo del Monza resta un sogno a partire da Icardi: "Non è impossibile, ma fuori portata", aveva detto Galliani, che ha telefonato anche all'agente della Joya. Insomma, vietato escludere a priori l'impossibile, come dimostra la storia del mercato. Operazioni clamorose e trattative andate in porto che hanno lasciato a bocca aperta: ripercorriamole insieme

