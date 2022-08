Calciomercato, tutte le news e le trattative LIVE

Roma, contatti continui con il Psg per Wijnaldum

Sono ore decisive per il passaggio di Wijnaldum alla Roma: i giallorossi stanno avendo contatti continui con il Psg per il centrocampista olandese. Si attende il via libera finale dei francesi, che ancora non è arrivato nonostante il giocatore sia disposto ad abbassarsi l'ingaggio. I parigini chiedono ancora uno sforzo ai giallorossi sullo stipendio e sui bonus.