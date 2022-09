L’antivigilia del big match di serie B tra Palermo e Genoa è stato vissuto in modo particolare in casa rossoblù. Per il 129° compleanno è stato aperto lo stadio Luigi Ferraris in cui sono state presentate tutte le squadre. Una festa durata circa tre ore, tra cori e fuochi d’artificio, la sera precedente all’ultimo allenamento di rifinitura a Pegli. Poi partenza per Palermo, e venerdì alle 20.30 la sfida al Barbera che come tutta la Serie B vi trasmetteremo su Sky, con prepartita dalle 20