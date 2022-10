Crisi nera per il Perugia: il Sudtirol vince 1-0

Un gol dell'ex Carretta a quattro minuti dalla fine regala al Sudtirol un successo prezioso sul campo del Perugia. La squadra di Bisoli si conferma una delle più in forma del campionato e si avvicina adesso alla zona playoff. Male invece la formazione umbra che resta all'ultimo posto in classifica e non riesce a risollevarsi nonostante l'arrivo in panchina di Silvio Baldini

Perugia-Sudtirol 1-2

13' Mazzocchi (S), 50' Melchiorri (P), 86' Carretta (S)

Perugia (4-2-3-1): Gori; Paz, Curado, Dell'Orco, Beghetto (29' Curado); Vulic (65' Bartolomei), Santoro; Lisi (29' Kouan 85' Strizzolo), Luperini, Olivieri (46' Melchiorri); Di Carmine. All. Baldini

Sudtirol (4-4-2): Poluzzi; Berra (75' Curto), Zaro, Masiello, D'Orazio (82' D'Orazio); De Col (58' Casiraghi), Tait, Nicolussi Caviglia, Schiavone (58' Belardinelli); Odogwu, Mazzocchi (82' Carretta). All. Bisoli

Settima sconfitta stagionale e ultimo posto in classifica con soli 4 punti per il Perugia di Silvio Baldini. Al Curi, nel posticipo della nona giornata, è passato per 2-1 il Sudtirol di Pierpaolo Bisoli, bravo a trovare il vantaggio in apertura con Mazzocchi e poi, soprattutto, a centrare il gol del successo nel finale con l'ex Carretta che ha raccolto in area una bella iniziativa di Casiraghi sulla sinistra. Nel mezzo c'era stata la reazione del Perugia ad inizio ripresa con il momentaneo pareggio firmato da Melchiorri subentrato nell'intervallo ad Olivieri. Con questi tre punti il Sudtirol sale a 14 punti agganciando il Cagliari alle soglie della zona playoff