Como, Roberts sarà il nuovo allenatore

Il 58enne gallese nuovo allenatore del Como al posto di Fabregas, la cui deroga per andare in panchina scade il 24 dicembre. Contratto sino al termine della stagione. In passato è stato vice allenatore del Galles e assistente di Vieira al Crystal Palace

Osian Roberts sarà il nuovo allenatore del Como. La deroga di Cesc Fabregas per guidare la squadra senza patentino scade domenica 24 dicembre. Il 58enne gallese - che ha firmato un contratto sino al termine della stagione - ha lavorato nello staff del suo paese come vice allenatore dal 2015 al 2019. Dal 2021 al 2023 è stato assistente di Patrick Vieira al Crystal Palace. Proprio il francese potrebbe avere avuto un ruolo importante nella scelta di Roberts da parte del Como. Fabregas invece sarà l'allenatore della squadra per l'ultima volta sabato 23 dicembre contro il Palermo, prima di entrare a fare parte dello staff tecnico. Da gennaio inizierà il corso in Inghilterra per prendere il patentino. Il Como è attualmente terzo in classifica in Serie B, a -4 dalla capolista Parma e a -2 dal Venezia.

Il comunicato del Como



Como 1907 è lieta di annunciare che l’ex direttore tecnico della nazionale del Marocco e della FA del Galles, Osian Roberts, è stato nominato manager ad interim fino al termine della stagione 23/24. Roberts, i cui precedenti ruoli di allenatore hanno incluso il Crystal Palace in Premier League e la nazionale gallese, si occuperà della prima squadra da gennaio con il supporto di Cesc Fàbregas e dell’attuale coaching staff.

Roberts sarà inoltre Head of Development del Como 1907, con il compito di creare un’identità “Como” all’interno dell’organizzazione, compresa la formazione degli allenatori e i piani di sviluppo dei giocatori; si concentrerà su questo ruolo a tempo pieno dopo la fine della stagione.

Nel corso della sua carriera Roberts ha avuto grande impatto nel calcio gallese e marocchino, ed è stato determinante per il raggiungimento di nuovi traguardi a livello internazionale da parte di entrambe le nazionali. Con la prima ha introdotto “The Welsh Way”, enfatizzando il gioco dinamico e lo sviluppo dei giocatori. In particolare, ha anche contribuito a formare allenatori di alto livello, tra cui Roberto Martinez, Mikel Arteta e Chris Coleman, attraverso il programma di livello mondiale FAW’s Dragon Park da lui istituito.

Cesc Fàbregas, come parte del gruppo di proprietà, commenta: "Siamo molto felici di accogliere Osian Roberts nella nostra famiglia calcistica. Grazie al suo eccezionale curriculum nello sviluppo di giocatori e allenatori, consideriamo Roberts il giusto profilo per raggiungere il successo a lungo termine in tutte le fasce d’età e a tutti i livelli. Crediamo che questa nomina possa portare l’esperienza giusta per creare il progetto dell’ambiziosa visione di gioco del Como. Insieme, intraprenderemo una nuova era di successi calcistici".

Roberts rimarrà coach ad interim mentre il club condurrà un accurato processo di reclutamento di un nuovo manager.