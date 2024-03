Samp, accordo trovato: Ferrero esce di scena

Si è chiuso il contenzioso tra la nuova e la vecchia proprietà della Sampdoria. Nella giornata di ieri è stata trovata l'intesa tra il presidente Manfredi e il Trustee Vidal-Ferrero sul passaggio del 21% delle quote blucerchiate detenute ancora dall'ex presidente. Ultimi passaggi per la definitiva uscita di scena dal club dell’ex proprietario e presidente Massimo Ferrero

Si è tenuta nelle scorse ore a Milano la seconda udienza sul contenzioso legale tra la vecchia e la nuova proprietà della Sampdoria. Il ricorso contro l’attuale proprietà, presentato dal Trustee Gianluca Vidal per conto di Massimo Ferrero, aveva come obiettivo quello di ottenere il ‘sequestro cautelare in corso di causa’ delle azioni della società blucerchiata detenute dalla Blucerchiati Spa, la controllante del club amministrata da Matteo Manfredi. Una prima udienza si era svolta il 28 febbraio, a seguito della quale il giudice Daniela Marconi aveva deliberato un rinvio per consentire alle parti di trattare un accordo extragiudiziale. Accordo che fino a ieri non era stato raggiunto.

Nella mattinata di ieri però, dopo tre ore di confronto in tribunale, l’azionista di maggioranza e nuovo presidente della Sampdoria Matteo Manfredi (presente in tribunale assieme all’Avvocato De Gennaro) e il Trustee Gianluca Vidal (presente in Tribunale)-Ferrero hanno raggiunto l’intesa definitiva. Decisivo il ruolo del giudice Daniela Marconi, che è riuscita a trovare il punto di incontro tra le parti, con la nuova proprietà della Sampdoria a fare un ulteriore sforzo per andare incontro alle richieste di Ferrero, così da poter chiudere l’accordo.

Accordo che verrà formalizzato la prossima settimana e a seguito del quale decadranno tutte le richieste da una parte e dall’altra. Previsto nell’intesa trovata anche il passaggio delle quote della Ssh Holding (la società di Ferrero che ad oggi detiene ancora il 21% delle quote della Samp) alla Blucerchiati Spa, la controllante del club amministrata da Manfredi. Ultimi passaggi per la definitiva uscita di scena dal club dell’ex proprietario e presidente Massimo Ferrero.