Cesena-Juve Stabia, 4' di stop per soccorsi tifoso

serie b

Sassuolo senza freni travolge la Reggiana e vede la promozione in serie A. Grande passo avanti per il Pisa che passa facilmente sul campo del Cosenza, sempre più ultimo e consolida il secondo posto. Crisi nera per la Sampdoria, travolta in casa dal Frosinone e in piena zona retrocessione. oprezioso successo del Mantova sul Sudtirol.. Domani chiudono il programma Carrarese-Bari, Cesena-Juve Stabia e Palermo-Salerinitana CLASSIFICA MARCATORI