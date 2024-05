Dopo la 38^ e ultima giornata di Serie B, ecco tutti i verdetti: dopo il Parma anche il Como ha conquistato la Promozione in Serie A, mentre il Venezia sarà costretto ad accontentarsi dei playoff insieme a Cremonese, Catanzaro, Palermo, Sampdoria e Brescia. Retrocede l'Ascoli in C, il playout sarà Ternana-Bari

I RISULTATI DELL'ULTIMA GIORNATA DI SERIE B