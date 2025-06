Dopo averla sfiorata per due stagioni consecutive, la Cremonese ritrova la Serie A dopo la vittoria contro lo Spezia nella finale playoff. Il merito di questa impresa è di mister Giovanni Stroppa, alla terza promozione in carriera dopo quelle con Crotone e Monza, richiamato a stagione in corso dopo l'esonero di fine ottobre. Basterà per guidare i grigiorossi anche nella massima serie?