Cicerelli entra in campo e dopo due minuti batte Buffon con un gran destro a giro: è il gol che decide Parma-Frosinone. Terza vittoria di fila per la squadra allenata da Fabio Grosso, la seconda consecutiva in trasferta dopo il blitz di Pisa. La squadra di Iachini incassa la sesta sconfitta stagionale e ora è a -6 dalla zona playoff

Secondo colpo esterno di fila per il Frosinone di Fabio Grosso, che passa per 1-0 a Parma grazie alla rete di Cicerelli al 72' e sale a 34 punti in classifica, agganciando il Lecce in quinta posizione in attesa che si giochino le altre partite della 20esima giornata di Serie B. Sesta sconfitta stagionale per la formazione di Beppe Iachini, ferma a 23 punti e ora a -6 dalla zona playoff.

Nella serata del Tardini, Iachini schiera i suoi con il 3-5-2: attacco affidato a Benedyczak e Mihaila. La risposta di Fabio Grosso, che incrocia un altro campione del mondo come Gigi Buffon, è in un 4-3-3 affidato al tridente Garritano-Ciano-Zerbin in attacco. I primi due tentativi sono di Ciano, poi è Buffon a distendersi su un destro a giro di Zerbin. Il Parma del primo tempo è tutto in due tentativi di di Vazquez e Cobbaut ma al 41' Buffon è decisivo sul colpo di testa di Garritano, assistito da Ciano.

Nel secondo tempo Iachini assicura fisicità all'attacco con Inglese per Mihaila, Grosso cambia volto alla sua squadra al 65' con Novakovich, un attaccante, per Lulic, un centrocampista. Tre novità per Iachini a metà frazione, con Bonny, Juric e Coulibaly per Benedyczak, Sohm e Costa. Grosso risponde con Canotto, Maiello e Cicerelli. E la mossa paga: al secondo pallone toccato Cicerelli approfitta di un pallone rubato a Danilo da Novakovich, controlla a sinistra e con un gran destro a giro dal limite dell'area batte Buffon: 0-1. La reazione del Parma è immediata: Vazquez dal limite dell'area spacca la traversa con il sinistro. Dopo un pericoloso contropiede di Canotto la squadra di Iachini si getta in avanti: una conclusione di Inglese all'87' sfiora il palo alla destra di Ravaglia. Nei quattro minuti di recupero il Frosinone si difende con ordine e porta a casa la terza vittoria di fila in campionato.