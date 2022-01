Serie B, il programma della 20^ giornata

La Serie B scende in campo per la prima giornata del girone di ritorno: si parte con l'anticipo tra Parma e Frosinone, poi sette partite in programma sabato e due nella giornata di domenica

In Serie B inizia il girone di ritorno, a inaugurare la 20^ giornata sarà l'anticipo del venerdì sera al Tardini tra il Parma e il Frosinone. Il sabato sarà ricchissimo e vedrà scendere in campo ben 14 squadre. Sei le gare in contemporanea alle ore 14, tutte visibili su Sky Sport (così come anche le altre) con la possibilità di non perdere nemmeno un'emozione con Diretta Gol su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. La capolista Pisa fa visita alla SPAL, mentre il Brescia ospita la Ternana. Il Benevento gioca sul campo dell'Alessandria, il Monza riceve la Reggina. Le altre gare sono Como-Crotone e Cosenza-Ascoli. Alle ore 16.15, invece, c'è Perugia-Pordenone. La 20^ giornata si chiude domenica: in programma ci sono Vicenza-Cittadella e Lecce-Cremonese.