Serie B, il programma dei recuperi della 18^ e 19^ giornata e il calendario della 21^

Dopo i rinvii a causa dei diversi casi di Covid che si erano registrati nelle squadre, la Lega Serie B ha definito le nuove date e gli orari delle gare della 18^ e della 19^ giornata non disputate lo scorso dicembre. Lecce-Vicenza, match del 18° turno che non si era giocato, si recupererà mercoledì 26 gennaio alle ore 20, mentre le tre gare saltate nella 19^ giornata, Cittadella-Cosenza, Vicenza-Alessandria e Parma-Crotone, si giocheranno domenica 30 gennaio alle 14:30. La Lega di B ha inoltre ufficializzato date e orari delle gare in calendario per la 21^ giornata, la 2^ di ritorno.