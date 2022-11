Scontro tra ex campioni del Mondo come Inzaghi e Cannavaro. Partita accesa in avvio con Paleari decisivo si Canotto, poi la sblocca Hernani su rigore. Il match è in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in Streaming su Now

PARMA-MODENA 1-2: HIGHLIGHTS - PISA-TERNANA 3-1: HIGHLIGHTS