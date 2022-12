Con la sfida del 'Romeo Anconetani' si apre la 18^ giornata del campionato di Serie B. Il Pisa di D'Angelo ha un solo punto di ritardo sul Brescia e arriva a questo match dopo il buon pari di Frosinone. La squadra di Clotet è reduce dal ko casalingo contro il Parma. Tra i nerazzurri con Torregrossa c'è Gliozzi in avanti. Rondinelle con il tandem Moreo-Ayé. Diretta su Sky Sport Calcio e Now TV alle 18. Disponibile su Sky Go, anche in HD