Seconda contro terza, Reggina-Bari è uno dei big match della 18^ giornata del campionato di Serie B. Inzaghi sceglie il tridente con Menez, Rivas e Canotto. Nel Bari confermati Folorunsho e Botta alle spalle di Antenucci. Pronti e via, sblocca Dorval in contropiede. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW TV. Disponibile su Sky Go, anche in HD