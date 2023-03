Continua il momento negativo della squadra di Pippo Inzaghi (sei sconfitte nelle ultime sette partite giocate) che perde lo scontro diretto con il Parma, al secondo successo esterno. Basta un gol di Vazquez nel secondo tempo: per il Mudo sono otto gol in stagione

Il racconto del match

leggi anche

Sibilli risponde a Di Mariano: Pisa-Palermo è 1-1

Eppure l'incontro era iniziato bene per la squadra di Pippo Inzaghi, già vicina al gol dopo 12 minuti con Menez. Il Parma esce fuori alla distanza e ha le occasioni migliori alla mezz'ora con Vazquez e Circati: Colombi blocca. Ritmi più bassi e poche occasioni nel secondo tempo, ma al primo vero affondo della ripresa il Parma passa in vantaggio. È il 68° minuto: scarico di tacco di Camara per Ansaldi, cross in area verso Vazquez che di testa batte Colombi. La Reggina prova a reagire nel finale, ma senza successo, rischiando di subire anche il secondo gol, ancora una volta con il Mudo Vazquez.