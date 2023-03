Palermo-Modena 5-2, gol e highlights: i rosa vincono dopo 40 giorni

La squadra di Corini interrompe una serie di sei partite senza vittorie ed entra in zona play-off, in attesa dei match del sabato. Un successo in rimonta grazie ai quattro gol segnati nel secondo tempo: prima la doppietta di Strizzolo (intervallata dal momentaneo 1-1 di Tutino), poi le reti nella ripresa di Soleri, Verre, Aurelio e Vido Condividi

Quaranta giorni dopo l'ultima volta, il Palermo ritrova la vittoria in campionato. I rosanero hanno battuto 5-2 il Modena nell'anticipo della 30^ giornata di Serie B, interrompendo così una serie di sei partite senza successi. Al Barbera, davanti a 22.513 spettatori, è stata la serata delle prime volte. Sia dei gol (quelli di Aurelio, Vido e Tutino, oltre alla prima rete da titolare di Soleri), ma anche delle rimonte perché la squadra di Eugenio Corini (squalificato per il match, in panchina è andato il suo vice Salvatore Lanna) ha vinto per la prima volta in campionato dopo essere andata sotto nel punteggio.

L'impatto del Modena La partita, infatti, era iniziata in salita per il Palermo, sotto nel punteggio dopo appena quattro minuti. Nasce tutto da un suggerimento di Tremolada per Strizzolo che entra in area dalla sinistra e batte Pigliacelli con un tocco sotto. I rosanero tentano subito la reazione, ma dopo un tentativo di Soleri (tiro in diagonale a lato), rischiano di subire il secondo gol: è il 16° minuto quando Magnino controlla in area e calcia, sfiorando il palo. Con un lampo, però, il Palermo pareggia a metà del primo tempo. Rilancio sbagliato della difesa del Modena, Soleri serve Tutino che dai 25 metri batte Gagno con un tiro rasoterra, trovando così il primo gol con la maglia rosanero. La gioia del Palermo, però, dura appena 5 minuti perché il Modena torna avanti alla mezz'ora ancora con Strizzolo, abile Pigliacelli con un colpo di testa sul primo palo.

La rimonta in 12 minuti Dal 47° al 59° minuto, tuttavia, cambia totalmente l'inerzia, stavolta a favore del Palermo che in 12 minuti segna tre gol. A dare il via alla rimonta è Soleri con un colpo di testa su un'uscita imperfetta di Gagno, poi la rete di Verre (abile a sfruttare un'incomprensione tra Oukhadda e Gagno) e infine il poker di Aurelio con un colpo di testa in corsa su assist di Tutino. Tre gol che tagliano le gambe al Modena che a 10 minuti dalla fine subisce anche il quinto gol con il calcio di rigore guadagnato e trasformato da Vido. Il Palermo sale così a quota 42 punti in classifica, scavalcando momentaneamente il Parma all'ottavo posto in classifica. Per il Modena, invece, è la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite disputate.