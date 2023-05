Tutto in 90', Cagliari e Venezia si giocano la possibilità di proseguire verso la promozione in serie A. Il Cagliari parte fortissimo crea diverse occasioni, sblocca il match con Lapadula al 14' e dopo 4', raddoppia ancora con il suo attaccante. Nel finale di proima frazione il Venezia prova a trovare la rete per rientrare in partita. Diretta su Sky Sport 252 e NOW TV. Disponibile su Sky Go, anche in HD