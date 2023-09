I blucerchiati incassano la terza sconfitta in cinque giornate. Poco prima dell'intervallo è La Gumina a illudere Marassi, ma i veneti reagiscono nella ripresa pareggiando prima con Magrassi al 48' e poi passando in vantaggio con la rete decisiva di Branca al 66'. La squadra di Gorini, che non vinceva dalla prima giornata, sale a 8 punti, mentre quella di Pirlo resta appena quintultima

I RISULTATI DELLA 5^ GIORNATA