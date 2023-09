Mancuso regala al Palermo la terza vittoria di fila: gol al 92' e secondo posto in classifica per i rosanero. Rallenta il Modena, che non va oltre il pari in casa della Feralpi, così come il Bari che acciuffa il Pisa a 5 minuti dalla fine. 2-2 tra Cosenza e Sudtirol, con i calabresi che siglano il pareggio al 99' grazie a Mazzocchi. Brescia vittorioso a Lecco: 2-0.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE B