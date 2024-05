Inizia la post season di Serie B con la gara di andata del playout. Al San Nicola va in scena la sfida tra Bari e Ternana. Giampaolo schiera Bellomo sulla trequarti con Acampora e Sibilli alle spalle di Nasti. Breda manda in campo il tandem offensivo composto da Pereiro e Distefano. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD