In campionato invece il Catanzaro ha segnato 62 gol e ne ha subiti 51. Una rete in meno segnata per il Monza (61) ma miglior difesa con 32 subiti
Catanzaro-Monza, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Prima delle due gare che decideranno chi tra Catanzaro e Monza giocherà in Serie A nella prossima stagione. Nei calabresi c'è Iemmello al centro dell'attacco, i brianzoli con Colpani e Mota alle spalle di Cutrone. Calcio d'inizio alle 20. La partita è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 254 e in streaming su NOW
Catanzaro, Petriccione: "Abbiamo capito di essere forti, vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi"
Il centrocampista del Catanzaro Jacopo Petriccione ha parlato ai microfoni di Sky nel pre partita: "Col passare della stagione abbiamo capito di essere forti, non lo dicevamo ma ci credevamo. Vogliamo regalare una gioia a questa gente ma godendoci il momento. Non c'è cosa più bella di giocare queste partite. C'è un'atmosfera magica, vogliamo godercela"
Catanzaro, Aquilani: "Dovremo avere umiltà e leggerezza. Ci meritiamo questa finale"
Ai microfoni di Sky l'allenatore del Catanzaro Alberto Aquilani: "Ci siamo meritati di giocare questa partita, abbiamo fatto un grande percorso giocando un bel calcio. Oggi dobbiamo avere la forza e il coraggio di ripeterci, essere umili e leggeri ma con responsabilità e voglia di raggiungere il risultato. Dopo le ultime due partite vinte 3-0 in casa può sembrare scontato ma dovremo . Iemmello? Ci tiene più di tutti, ha un amore incredibile per questa città e questa maglia. Mi aspetto che il pubblico e questo tipo di partita ci diano la giusta carica"
Monza, Carboni: "Vogliamo la Serie A, dobbiamo riprendercela in tutti i modi"
Anche il difensore del Monza Andrea Carboni ha parlato a Sky: "Vogliamo la promozione, il mio gol è stato importante ma non dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto contro la Juve Stabia. Dobbiamo riprenderci la Serie A in tutti i modi. Stiamo bene fisicamente, il passaggio del turno ci ha ridato consapevolezza. Contro il Mantova abbiamo perso la promozione diretta ma Venezia e Frosinone sono state più brave di noi. Ora pensiamo a riprendercela"
Monza, Bianco: "Abbiamo tutto per fare una grande partita"
L'allenatore del Monza Paolo Bianco ha parlato a Sky nel pre partita: "La pressione su di noi c'è dall'inizio. Abbiamo fatto un buon percorso anche se non siamo riusciti ad ottenere la promozione diretta. Di solito con questi punti si va in Serie A ma c'è qualcuno che ha fatto meglio di noi. Queste partite il margine d'errore è minimo quindi dobbiamo essere bravi e non concedere niente. Abbiamo tutto per fare una grande partita. Scelte? Io faccio giocare chi mi dà più garanzie, poi si cambia a partita in corso. Ho giocatori forti"
La formazione ufficiale del Monza
La formazione ufficiale del Catanzaro
L'ultima volta del Monza in Serie A
Tre stagioni in Serie A, consecutive, per i brianzoli: la 2021-2022, 2022-2023 e 2024-2025, annata che ha visto la retrocessione
L'ultima volta del Catanzaro in Serie A
I calabresi mancano dalla massima serie da ben 43 anni. L'ultima stagione in Serie A, delle sette partecipazioni totali, è la 1982-1983
Le formazioni ufficiali
- CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Alesi; Liberali, Pittarello; Iemmello. All. Aquilani
- MONZA (3-4-2-1): Thiam; Birindelli, Ravanelli, Carboni; Bakoune, Pessina, Colombo, Azzi; Colpani, Mota; Cutrone. All. Bianco.
La prossima Serie B (per ora)
Mancano due verdetti, poi la prossima Serie B sarà al completo. 18 squadre sicure di partecipare, poi la retrocessa dalla A e la perdente del playoff. Ecco le squadre
Prende forma la Serie B 2026-27, le squadre (per ora) del prossimo campionatoVai al contenuto
Catanzaro scatenato ai playoff in casa: 6 gol fatti e 0 subiti nelle sfide con Avellino e Palermo. In trasferta invece i calabresi hanno subito 2 gol dal Palermo. Per il Monza invece 4 gol fatti e 3 subiti, tutti contro la Juve Stabia.
Com'è andata la regular season
Il Monza ha concluso il campionato con 76 punti al terzo posto. Quinto piazzamento e 59 punti per il Catanzaro. Nei due scontri diretti nella regular season 2-1 per i brianzoli all'andata e 1-1 al ritorno
Playoff Serie B: oggi il primo atto
Alle ore 20 il calcio d'inizio dell'andata della finale playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza, in palio l'ultimo posto disponibile per la prossima Serie A