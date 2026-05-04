L'allenatore del Monza Paolo Bianco ha parlato a Sky nel pre partita: "La pressione su di noi c'è dall'inizio. Abbiamo fatto un buon percorso anche se non siamo riusciti ad ottenere la promozione diretta. Di solito con questi punti si va in Serie A ma c'è qualcuno che ha fatto meglio di noi. Queste partite il margine d'errore è minimo quindi dobbiamo essere bravi e non concedere niente. Abbiamo tutto per fare una grande partita. Scelte? Io faccio giocare chi mi dà più garanzie, poi si cambia a partita in corso. Ho giocatori forti"