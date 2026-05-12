Playoff B: Catanzaro-Avellino e Modena-Juve Stabia

Iniziano i playoff promozione della serie B 2025-26 che assegneranno il terzo posto nella prossima serie A dopo quelli già conquistati da Venezia e Frosinone. Si comincia con il primo turno in gara secca che mette di fronte Modena-Juve Stabia e Catanzaro-Avellino. La vincente della prima sfida affronterà in match di andata e ritorno il Monza mentre sarà il Palermo ad attendere l'altra vincente. Ecco il programma completo con date e orari

SERIE B 2025-26, TUTTI I VERDETTI