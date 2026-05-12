Playoff B: Catanzaro-Avellino e Modena-Juve Stabia

 Playoff Serie B 2026, il tabellone e i risultati delle partite | Sky Sport
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Playoff Serie B 2026, il tabellone: si parte con Catanzaro-Avellino e Modena-Juve Stabia

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Iniziano i playoff promozione della serie B 2025-26 che assegneranno il terzo posto nella prossima serie A dopo quelli già conquistati da Venezia e Frosinone. Si comincia con il primo turno in gara secca che mette di fronte Modena-Juve Stabia e Catanzaro-Avellino. La vincente della prima sfida affronterà in match di andata e ritorno il Monza mentre sarà il Palermo ad attendere l'altra vincente. Ecco il programma completo con date e orari

SERIE B 2025-26, TUTTI I VERDETTI

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