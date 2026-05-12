Playoff B: Catanzaro-Avellino e Modena-Juve Stabia

Playoff Serie B 2026, il tabellone: si parte con Catanzaro-Avellino e Modena-Juve Stabia
Iniziano i playoff promozione della serie B 2025-26 che assegneranno il terzo posto nella prossima serie A dopo quelli già conquistati da Venezia e Frosinone. Si comincia con il primo turno in gara secca che mette di fronte Modena-Juve Stabia e Catanzaro-Avellino. La vincente della prima sfida affronterà in match di andata e ritorno il Monza mentre sarà il Palermo ad attendere l'altra vincente. Ecco il programma completo con date e orari
- Le squadre che vincono le due semifinali accedono alla finale, che si gioca in gare di andata e ritorno (il ritorno in casa della meglio classificata in campionato). La squadra che ottiene più punti al termine delle due partite viene promossa in Serie A. In caso di parità di punteggio, si conta la differenza reti. In caso di ulteriore parità, passa la squadra meglio posizionata in classifica. Non ci sono squadre che hanno chiuso il campionato a pari punti, dunque quest’anno non sono previsti in nessun caso supplementari e rigori