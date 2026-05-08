 Serie B 2026 2027, le 20 squadre del prossimo campionato | Sky Sport
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Prende forma la Serie B 2026-27, le squadre (per ora) del prossimo campionato

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Titoli di coda sulla stagione regolare di B: in attesa dei playoff e degli altri verdetti dei campionati (come l'ultima retrocessa dalla A e l'ultima promossa dalla C), quali sono le squadre che faranno parte del prossimo campionato? Al momento sono sicure 12 su 20

LA CLASSIFICA FINALE DELLA SERIE B

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