Prende forma la Serie B 2026-27, le squadre (per ora) del prossimo campionato
Titoli di coda sulla stagione regolare di B: in attesa dei playoff e degli altri verdetti dei campionati (come l'ultima retrocessa dalla A e l'ultima promossa dalla C), quali sono le squadre che faranno parte del prossimo campionato? Al momento sono sicure 12 su 20
- VERONA (retrocesso dalla serie A)
- PISA (retrocesso dalla serie A)
- CARRARESE
- CESENA
- EMPOLI
- ENTELLA
- MANTOVA
- PADOVA
- SAMPDORIA
- VICENZA (promosso dalla C)
- AREZZO (promosso dalla C)
- BENEVENTO (promosso dalla C)
- La terza retrocessa dalla A (la volata è tra Cremonese e Lecce, Cagliari e Fiorentina sono a 1 punto dalla salvezza aritmetica)
- La quarta promossa dalla C tramite playoff
- 5 delle 6 squadre che non riusciranno a salire in A nei playoff di B (tra Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia, Avellino)
- Quella che si salverà dal playout di B (tra Sudtirol e Bari)