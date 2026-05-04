Serie BFinale Playoff - venerdì 29 maggio 2026Finale Playoff - ven 29 mag
Fine
0 - 2Tot: 2-2
0 - 2
Monza-Catanzaro 0-2: video, gol e highlights
La squadra di Paolo Bianco ritrova la Serie A nonostante la sconfitta casalinga con il Catanzaro che va a un passo dall'impresa, vince 2-0 (dopo lo 0-2 dal Ceravolo) ma il Monza è promosso per vantaggio di classifica. Nel finale di primo tempo Jack porta in vantaggio i calabresi, il Monza difende ma subisce anche il secondo gol da Frosinini. L'assalto finale del Catanzaro non porta al terzo gol, il Monza festeggia la promozione