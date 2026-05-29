Nonostante la sconfitta casalinga per 2-0 contro il Catanzaro nella gara di ritorno, il Monza può festeggiare il ritorno in Serie A dopo un anno: l'andata a Catanzaro era finita 2-0 per gli uomini di Bianco, che vista la parità dei due risultati vengono promossi in virtù del vantaggio in classifica. Dopo la paura del 'ribaltone', il Monza è riuscito a resistere e al fischio finale è scattata la festa. Qui le immagini più belle all'U-Power Stadium

MONZA-CATANZARO 0-2: HIGHLIGHTS - LE INTERVISTE: BIANCO - AQUILANI