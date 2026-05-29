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Monza-Catanzaro, Bianco: "Promozione meritata. Se resto? Scattato rinnovo automatico"

monza

L'allenatore del Monza commenta il traguardo della promozione in Serie A dopo la doppia sfida col Catanzaro nei playoff: "Abbiamo meritato per tutto quanto fatto vedere in campionato, ma vanno fatti i complimenti ad Aquilani perché il Catanzaro ha fatto una gran partita". Sul futuro: "Con questo risultato si è rinnovato in automatico il mio contratto"

MONZA-CATANZARO 0-2, GOL E HIGHLIGHTS

C'è grande felicità e soddisfazione al termine della promozione conquistata dal Monza nelle parole dell'allenatore Paolo Bianco ma anche grande rispetto per un avversario, il Catanzaro, che si è rivelato osso durissimo da battere: "L'abbraccio ad Aquilani al termine della gara? Il Catanzaro ha disputato una partita importante. Noi avevamo paura di non farcela e, quando c'è questo timore, si rischia di compromettere una stagione intera - dice - Per quanto visto in campo oggi, il Catanzaro ha meritato la vittoria per 2-0 ed era giusto fare i complimenti ad Aquilani e alla sua squadra. Detto questo, noi abbiamo meritato la promozione per tutto quello che abbiamo fatto durante il campionato e anche nella gara d'andata: non era da tutti vincere 2-0 a Catanzaro". Una dedica: "La dedico a mia moglie, che fa tanti sacrifici per permettermi di svolgere questo lavoro, e a questa curva fantastica che mi ha sempre sostenuto durante il percorso".

"Dicevano che i monzesi devono soffrire, oggi ho capito perché"

Nello specifico della gara: "Paradossalmente oggi era più complicato per noi. Avevo chiesto alla squadra di partire forte e lo abbiamo fatto. Poi, con il passare dei minuti, è cresciuto il timore, ma è normale - spiega ancora - Questi ragazzi hanno dimostrato che ogni volta che sono caduti hanno saputo rialzarsi. Questa squadra mi ha abituato a tutto. Quando sono arrivato a Monza mi dicevano sempre che il monzese deve soffrire e oggi ho capito perché". Sul futuro: "Restare a Monza? Da questo momento ho altri due anni di contratto, perché con la promozione in Serie A è scattato il rinnovo automatico".

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