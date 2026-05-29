C'è grande felicità e soddisfazione al termine della promozione conquistata dal Monza nelle parole dell'allenatore Paolo Bianco ma anche grande rispetto per un avversario, il Catanzaro, che si è rivelato osso durissimo da battere: "L'abbraccio ad Aquilani al termine della gara? Il Catanzaro ha disputato una partita importante . Noi avevamo paura di non farcela e, quando c'è questo timore, si rischia di compromettere una stagione intera - dice - Per quanto visto in campo oggi, il Catanzaro ha meritato la vittoria per 2-0 ed era giusto fare i complimenti ad Aquilani e alla sua squadra. Detto questo, noi abbiamo meritato la promozione per tutto quello che abbiamo fatto durante il campionato e anche nella gara d'andata: non era da tutti vincere 2-0 a Catanzaro". Una dedica: "La dedico a mia moglie, che fa tanti sacrifici per permettermi di svolgere questo lavoro, e a questa curva fantastica che mi ha sempre sostenuto durante il percorso".

"Dicevano che i monzesi devono soffrire, oggi ho capito perché"

Nello specifico della gara: "Paradossalmente oggi era più complicato per noi. Avevo chiesto alla squadra di partire forte e lo abbiamo fatto. Poi, con il passare dei minuti, è cresciuto il timore, ma è normale - spiega ancora - Questi ragazzi hanno dimostrato che ogni volta che sono caduti hanno saputo rialzarsi. Questa squadra mi ha abituato a tutto. Quando sono arrivato a Monza mi dicevano sempre che il monzese deve soffrire e oggi ho capito perché". Sul futuro: "Restare a Monza? Da questo momento ho altri due anni di contratto, perché con la promozione in Serie A è scattato il rinnovo automatico".