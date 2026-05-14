Primo tempo che si conclude sullo 0-0. Poche emozioni e poche occasioni, ci prova di più il Monza che sfiora il vantaggio al 7' con Dany Mota
Juve Stabia-Monza, il risultato in diretta LIVE
Dopo aver eliminato il Modena nei quarti di finale, la Juve Stabia vuole continuare a coltivare il sogno Serie A e nella prima semifinale affronta all'andata il Monza. Primo tempo con poche occasioni, più propositiva la squadra di Bianco che sfiora il vantaggio con Dany Mota dopo pochi minuti. All'intervallo è 0-0
45 + 1' - Altro cartellino giallo, ancora per un giocatore della Juve Stabia. Ammonito Mosti per aver fermato un'azione del Monza
45' - Un minuto di recupero
43' - Cutrone parte dalla sinistra lanciato da Pessina, entra in area e calcia di punta. Confente respinge ancora ma il guardalinee aveva segnalato il fuorigioco dell'attaccante del Monza
42' - Hernani ci prova direttamente da calcio di punizione, dalla sinistra, vicino alla bandierina del calcio d'angolo. Confente però si fa trovare pronto e respinge la conclusione
37' - Ancora Mosti ci prova dal limite dell'area, il suo sinistro viene però parato da Thiam
33' - Occasione Monza con Carboni in area che non riesce a impattare. Pallone che viene mezzo fuori ma il Monza lo rimette in mezzo ma Confente esce e blocca
28' - Primo cartellino giallo della partita, per Lucchesi che ferma un'azione della Juve Stabia con un braccio
27' - Cutrone mette in mezzo da destra, pallone in area per Dany Mota che serve Pessina. Il capitano del Monza prova la conclusione di prima intenzione dal limite dell'area ma viene respinta
23' - Contropiede Monza con Hernani che tocca verso Obiang. L'ex Sampdoria entra in area e mette in mezzo il pallone dalla sinistra, la difesa della Juve Stabia chiude in calcio d'angolo
14' - Occasione Juve Stabia con un'azione manovrata, Gabrielloni serve Ricciardi sulla destra che serve nuovamente l'attaccante che mette il pallone in mezzo da dentro l'area. Thiam aspetta e blocca
10' - Cross di Birindelli dalla destra, pallone in area per Cutrone, rimpallo e Confente blocca
7' - Prima occasione per il Monza con Dany Mota che riceve da Thiam, va via sulla sinistra, entra in area e calcia. Tiro che esce di poco sul fondo
2' - Primo calcio d'angolo per la Juve Stabia che ci prova con Mosti sulla ribattuta dopo il cross. La sua conclusione di sinistro al volo dal limite dell'area finisce alta
Tra poco il calcio d'inizio
Squadre in campo per il riscaldamento, il calcio d'inizio alle 20 al Romeo Menti
La formazione ufficiale del Monza
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Ravanelli, Carboni, Lucchesi; Birindelli, Obiang, Pessina, Azzi; Hernani, Dany Mota; Cutrone. All. Bianco.
Nella Juve Stabia, il giocatore del momento è Kevin Zeroli, che ha deciso il preliminare playoff contro il Modena con il gol dell'1-0 all'86'. Oltre a questo gol, nel finale di stagione aveva già lasciato un segnale anche contro il Padova, trovando la rete nel 2-2 del Menti.
La formazione ufficiale della Juve Stabia
JUVE STABIA (3-5-1-1): Confente; Diakitè, Giorgini, Bellich; Ricciardi, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani; Gabrielloni; Okoro. All. Abate.
Il giocatore più in forma dei lombardi è Andrea Petagna. L’ex Spal, nella regular season, ha chiuso a quota nove gol, dato che lo rende ancora il riferimento realizzativo più pesante del Monza tra gli uomini che hanno dato continuità alla fase offensiva. In più, è già stato decisivo proprio contro la Juve Stabia nel 2-1 del ritorno, segnando il gol che ha completato la rimonta brianzola.
Juve Stabia e Monza non si sono mai affrontate in playoff o playout. Come già successo per Modena-Juve Stabia sarà la prima volta per queste due squadre in una gara ad eliminazione diretta.
In questa Serie B, invece, al Menti è finita 2-2 il 30 novembre 2025, mentre al ritorno il Monza ha vinto 2-1 il 15 febbraio 2026.
I convocati della Juve Stabia
Abate ne convoca 27, l'elenco completo:
- Portieri: 1 Confente, 16 Signorini, 23 Boer
- Difensori: 2 Ricciardi, 6 Bellich, 13 Varnier, 14 Dalle Mura, 21 Kassama, 24 Carissoni, 33 Giorgini, 46 Diakitè, 76 Mannini
- Centrocampisti: 5 Battistella, 8 Zeroli, 10 Pierobon, 17 Ciammaglichella, 28 Torrasi, 29 Correia, 37 Maistro, 55 Leone, 77 Cacciamani, 98 Mosti
- Attaccanti: 7 Burnete, 9 Gabrielloni, 27 Candellone, 70 Luz Dos Santos, 90 Okoro
Le due squadre, prima della stagione attuale, si sono incrociate soltanto nel campionato 1951/52. Nella prima sfida storica, a Castellammare, finì 1-1; nel ritorno in Brianza vinse lo Stabia 1-0.
La Juve Stabia continua a vivere un ottimo stato di forma, avendo anche chiuso la stagione regolare al settimo posto con 51 punti, frutto di 11 vittorie, 18 pareggi e 9 sconfitte.
Il regolamento e il tabellone
Le squadre che vincono le due semifinali accedono alla finale, che si gioca in gare di andata e ritorno (il ritorno in casa della meglio classificata in campionato). La squadra che ottiene più punti al termine delle due partite viene promossa in Serie A. In caso di parità di punteggio, si conta la differenza reti. In caso di ulteriore parità, passa la squadra meglio posizionata in classifica. Non ci sono squadre che hanno chiuso il campionato a pari punti, dunque quest’anno non sono previsti in nessun caso supplementari e rigori
Il tabellone dei playoff di Serie B: definite le semifinaliVai al contenuto
Al via le semifinali dei playoff di Serie B
Si parte da Juve Stabia-Monza, poi Catanzaro-Palermo. Queste le semifinali dei playoff di Serie B che mettono in palio l'ultimo posto disponibile per la promozione in Serie A. Andata 16 e 17 maggio, ritorno 19 e 20