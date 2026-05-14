Il giocatore più in forma dei lombardi è Andrea Petagna. L’ex Spal, nella regular season, ha chiuso a quota nove gol, dato che lo rende ancora il riferimento realizzativo più pesante del Monza tra gli uomini che hanno dato continuità alla fase offensiva. In più, è già stato decisivo proprio contro la Juve Stabia nel 2-1 del ritorno, segnando il gol che ha completato la rimonta brianzola.