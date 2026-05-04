Ci sono due nuovi allenatori italiani all'estero: dopo Andrea Maldera, diventato Ct dell'Ucraina, Rolando Maran torna in panchina e diventa il nuovo allenatore dell'Albania. L'ex Chievo, che succede a Sylvinho, ha firmato un contratto biennale. Sono solo due dei tanti allenatori italiani all'estero tra nazionali e club: li conosci tutti?