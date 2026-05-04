Monza-Juve Stabia, il risultato in diretta LIVE
Dopo il rocambolesco 2-2 dell'andata con il Monza, la squadra di Bianco e la Juve Stabia si giocano l'accesso alla finale playoff del campionato di Serie B. Monza con Petagna terminale offensivo, alle spalle Colpani e Mota. Più cauta la Juve Stabia con Maistro alle spalle di Okoro
Il Monza ha due risultati su tre a disposizione, per la Juve Stabia c'è solo un risultato: vincere
Ci siamo quasi, tra poco all'U-Power Stadium si decide la prima finalista dei playoff di Serie B: si affrontano Monza e Juve Stabia dopo il 2-2 dell'andata
La formazione del Monza in grafica
Le formazioni ufficiali
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Birindelli, Delli Carri, Carboni; Bakoune, Colombo, Pessina, Azzi; Colpani, Dany Mota; Petagna. All. Bianco.
JUVE STABIA (3-5-1-1): Confente; Dalle Mura, Giorgini, Bellich; Carissoni, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani; Maistro; Okoro. All. Abate.
I tifosi della Juve Stabia presenti a Monza
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Così all'andata: Juve Stabia-Monza 2-2
Termina 2-2 una partita pazza, l'andata della semifinale playoff, tra Juve Stabia e Monza. Dopo lo 0-0 del primo tempo, nella ripresa doppio vantaggio della squadra di Abate con i gol di Mosti e Okoro, il Monza però reagisce e prima la riapre con Carboni, poi la pareggia all'89' con Delli Carri. Al Menti finisce in parità. Il 19 maggio il ritorno a Monza. La squadra di Bianco avrà due risultati su tre per andare in finale
Rimonta Monza, 2-2 all'andata con la Juve Stabia: gli highlightsVai al contenuto
Playoff Serie B 2026, il tabellone e i risultati delle partite
Il tabellone dei playoff di Serie BVai al contenuto
Statistiche e curiosità
La Juve Stabia non ha perso in sei delle ultime otto partite.
Monza, solo due ko nelle ultime 11 gare
Nelle ultime 11 gare, il Monza ha collezionato soltanto due sconfitte.
Juve Stabia, un gol a partita segnato in media negli ultimi cinque match
La Juve Stabia ha subito in media un gol a partita nelle ultime cinque gare disputate. La stessa media, di un gol a partita riguarda le Vespe anche per i gol segnati sempre nelle ultime 5 sfide giocate.
Juve Stabia, almeno un gol subito in 5 degli ultimi sette incontri
Da registrare la difesa della Juve Stabia che ha subito gol in ben cinque delle ultime sette gare disputate. Tuttavia, la squadra di Abate è andata sempre a segno negli ultimi tre incontri
Juve Stabia, almeno un gol segnato nelle ultime tre sfide contro il Monza
Nelle ultime tre sfide contro il Monza, la Juve Stabia ha sempre trovato almeno un gol.
Due gol a partita a media dei gol segnati dal Monza nelle ultime 5 gare
Decisamente prolifico l'attacco del Monza che nelle ultime cinque partite ha fatto registrare una media di due gol per ogni singolo match.
Monza, 1.40 gol a partita subiti negli ultimi cinque incontri
Meno attenta la difesa dei brianzoli che, sempre prendendo in considerazione gli ultimi 5 match disputati, ha subito, in media 1,40 gol a gara.
Il Monza ha sempre segnato negli ultimi otto incontri disputati
Il Monza ha subito sempre gol nelle ultime tre partite e ha sempre segnato, invece, negli ultimi otto incontri disputati.
Monza sempre in gol quando ha affrontato la Juve Stabia
Così come la Juve Stabia, anche il Monza ha sempre segnato almeno un gol quando ha affrontato la squadra campana.