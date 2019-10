Serie C, i risultati della 9^ giornata: la Ternana va ko col Bari

Il Potenza conquista la vetta della classifica nel girone C a scapito della Ternana, sconfitta in casa del Bari. Cade anche il Padova ma non perde il primato, mentre il Monza si conferma vincendo di misura contro l’Albinoleffe

Non si ferma la Serie C, nemmeno per la sosta delle nazionali. Nel weekend si è giocata la nona giornata di campionato, che ha regalato diverse sorprese. Non nel girone A, dove la capolista Monza risolve una gara impegnativa contro l’Albinoleffe grazie alla rete di Lepore e resta salda in vetta; tra le inseguitrici, il Renate tiene il passo (3-0 al Gozzano), mentre l’Alessandria frena in casa col Como dove non va oltre il pari. Una delle notizie di giornata arriva dal girone B, dove il Padova ha perso in casa contro il Ravenna nell'anticipo del sabato: la doppietta di Nocciolini ha steso i biancoscudati, che hanno soltanto accennato la rimonta. Tuttavia, i veneti sono comunque ancora al primo posto: il Vicenza ha perso in casa del Piacenza, ma Reggiana e Sambenedettese si sono avvicinate in modo pericoloso grazie ai successi su Triestina e Cesena. Nel girone C invece la capolista cambia: il Potenza è scattato in testa dopo la vittoria in extremis sul Teramo, perché il Bari ha sconfitto al San Nicola la Ternana per 2-0. Gli umbri hanno perso il primato e in vetta è bagarre: in un punto infatti sono racchiuse quattro squadre.

Girone A

Carrarese – Pergolettese 3-0

8’ e 59’ Infantino, 76’ Valente

Lecco – Pianese 1-3

7’ Rinaldini (P), 12’ rig. Strambelli (L), 21’ Udoh (P), 33’ Rinaldini (P)

Olbia – Pro Patria 0-1

22’ Spizzichino

Alessandria – Como 1-1

15’ Celia (A), 60’ Iovine (C)

Giana Erminio – Novara 2-1

20’ Piccoli (G), 44’ Pinto (G), 62’ Capanni (N)

Monza – Albinoleffe 1-0

69’ Lepore

Renate – Gozzano 3-0

5’ Guglielmotti, 21’ rig. Galuppini, 24’ Guglielmotti

Robur Siena – Arezzo 1-1

62’ Baldan (A), 90+6’ Guidone (R)

Pontedera – Pistoiese

lunedì ore 20:45

Classifica: Monza 24, Renate 20, Alessandria 18, Carrarese 16, Pontedera* 15, Pro Patria 15, Novara 14, Robur Siena 14, Como 13, Pro Vercelli* 11, Pianese 11, Pistoiese* 10, Juventus U23* 9, Albinoleffe 9, Arezzo 9, Gozzano 8, Olbia 7, Lecco 6, Giana Erminio 5, Pergolettese 4.

* una partita in meno

Girone B

Padova – Ravenna 1-2

58’ rig. e 65’ Nocciolini (R), 81’ Pesenti (P)

Fano – Rimini 0-0

Cesena – Sambenedettese 1-3

24’ Rapisarda (S), 29’ Angiulli (S), 62’ Borello (C), 78’ Miceli (S)

Feralpisalò – Sudtirol 1-0

36’ Scarsella

Gubbio – Carpi 1-2

31’ Saric (C), 34’ rig. Sbaffo (G), 81’ Biasci (C)

Reggiana – Triestina 3-1

35’ Kargbo (R), 44’ Malomo (T), 54’ e 89’ Kargbo (R)

Virtus Verona – Vis Pesaro 3-1

5’ Cazzola (V), 39’ Danti (V), 56’ Sirignano (V), 87’ aut. Grandolfo (P)

Arzignano Valchiampo – Modena 1-1

43’ Piccioni (A), 61’ Sodinha (M)

Fermana – Imolese 0-1

88’ Latte Lath

Piacenza – Vicenza 2-1

15’ rig. Marotta (V), 74’ Pergreffi (P), 90+2’ Della Latta (P)

Classifica: Padova 22, Reggiana 19, Sambenedettese 18, Vicenza 18, Piacenza 17, Carpi 17, Sudtirol 16, Virtus Verona 13, Ravenna 13, Feralpisalò 12, Modena 10, Triestina 10, Cesena 10, Fano 10, Vis Pesaro 8, Fermana 8, Rimini 7, Gubbio 6, Imolese 5, Arzignano Valchiampo 5.

Girone C

Reggina – Catanzaro 1-0

87’ Corazza

Catania – Az Picerno 1-0

47’ Mazzarani

Potenza – Teramo 1-0

90+3’ Longo

Rende – Cavese 0-1

81’ Germinale

Virtus Francavilla – Vibonese 6-2

15’ Caporale (F), 16’ e 28’ Perez (F), 56’ Albertini (F), 60’ Vazquez (F), 69’ rig. e 79’ rig. Tito (V), 90+1’ Bovo (F)

Bari – Ternana 2-0

60’ Hamlili, 75’ Sabbione

Casertana – Sicula Leonzio 1-1

5’ Petta (S), 35’ Starita (C)

Paganese – Avellino 3-1

15’ Charpentier (A), 54’ Scarpa (P), 87’ Perri (P), 94’ Caetano (P)

Rieti – Monopoli 0-1

60’ Jefferson

Viterbese – Bisceglie 1-0

57’ Errico

Classifica: Potenza 20, Reggina 19, Monopoli 19, Ternana 19, Bari 17, Catanzaro 16, Paganese 15, Catania 15, Viterbese 14, Casertana 13, Virtus Francavilla 12, Vibonese 11, Cavese 11, Avellino 10, Teramo 9, Az Picerno 9, Bisceglie 9, Sicula Leonzio 6, Rieti 2, Rende 2.