Serie C, i risultati della decima giornata: Padova ko, Monza pari in extremis

Frena il Padova nel girone B, sconfitto a Trieste. Pari indolore per il Monza invece, in casa della Pianese: Renate e Alessandria non vincono. Nel girone C vincono Potenza, Reggina e Ternana, mentre l’Avellino di Capuano all’esordio in panchina ferma il Bari sul 2-2

Squadre che rallentano ai piani alti, nei gironi di Serie C, al termine della decima giornata di campionato. Nel gruppo A, il Monza frena in casa della Pianese riuscendo ad evitare nel finale la sconfitta grazie a Rigoni. Renate e Alessandria però non ne approfittano come potrebbero: i lombardi cadono in casa della Juventus U23, mentre i grigi non vanno oltre l'1-1 in casa dell'Arezzo. Nel girone B la sorpresa arriva da Trieste, dove la Triestina si è imposta sul Padova capolista per 2-0; tra le inseguitrici, lo scontro diretto tra Vicenza e Reggiana se lo aggiudicano i biancorossi che ora si portano a un punto dalla vetta. Soltanto nel girone C non cambiano le gerarchie: il terzetto di testa composto da Potenza, Reggina e Ternana porta a casa i tre punti che tengono le squadre raggruppate in un unico punto. Da segnalare il pareggio tra Avellino e Bari all'esordio sulla panchina dei campani di Ezio Capuano, che ha fermato la rincorsa dei pugliesi.

Girone A

Pianese – Monza 1-1

50’ rig. Rinaldini (P), 89’ Rigoni (M)

Pro Patria – Pro Vercelli 1-1

21’ Le Noci (PP), 46’ Comi (PV)

Arezzo – Alessandria 1-1

44’ Eusepi (As), 59’ Gori (Ar)

Como – Pontedera 2-0

51’ De Nuzzo, 58’ Miracoli

Gozzano – Olbia 0-0

Novara – Carrarese 2-1

7’ Collodel (N), 14’ Bortolussi (N), 74’ Murolo (C)

Pergolettese – Robur Siena 0-1

87’ Ortolini

Pistoieise – Giana Erminio 1-1

53’ Madonna (G), 61’ Gucci (P)

Albinoleffe – Lecco 2-0

3’ Giorgione, 63’ rig. Genevier

Juventus U23 – Renate 2-1

8’ Galuppini (R), 50’ Olivieri (J), 86’ Lanini (J)

Classifica: Monza 25, Renate* 20, Alessandria 19, Pontedera 18, Novara 17, Robur Siena 17, Carrarese 16, Como 16, Pro Patria 16, Pianese 12, Pro Vercelli* 12, Albinoleffe* 12, Juventus U23** 12, Pistoiese 11, Arezzo 10, Gozzano 9, Olbia 8, Lecco* 6, Giana Erminio 6, Pergolettese 4.

* una partita in meno

** due partite in meno

Girone B

Sudtirol – Gubbio 3-0

8’ Mazzocchi, 76’ e 78’ Casiraghi

Ravenna – Arzignano Valchiampo 1-2

17’ Bonalumi (A), 26’ Purro (R), 72’ Cais (A)

Sambenedettese – Virtus Verona 1-2

7’ Danieli (V), 14’ Volpicelli (S), 69’ Odogwu (V)

Imolese – Feralpisalò 0-1

81’ rig. Ceccarelli

Rimini – Cesena 1-1

28’ rig. Butic (C), 38’ Arlotti (R)

Triestina – Padova 2-0

45’ Gomez, 55’ Gatto

Carpi – Fano 2-0

69’ Biasci, 75’ rig. Jelenic

Vicenza – Reggiana 1-0

40’ Bruscagin

Vis Pesaro – Piacenza 1-0

75’ rig. Voltan

Modena – Fermana

lunedì ore 20:45

Classifica: Padova 22, Vicenza 21, Carpi 20, Reggiana 19, Sudtirol 19, Sambenedettese 18, Piacenza 17, Virtus Verona 16, Feralpisalò 15, Ravenna 13, Triestina 13, Vis Pesaro 11, Cesena 11, Modena 10, Fano 10, Rimini 8, Fermana 8, Arzignano Valchiampo 8, Gubbio 6, Imolese 5.

Girone C

AZ Picerno – Virtus Francavilla 0-0

Viterbese – Rende 6-1

5’ Atanasov (V), 31’ rig. Vivacqua (R), 48’ Sibilia (V), 55’ e 65’ Tounkara (V), 77’ Bezziccheri (V), 89’ Simonelli (V)

Avellino – Bari 2-2

9’ Charpentier (A), 46’ e 62’ Simeri (B), 73’ Illanes (A)

Bisceglie – Ternana 0-1

25’ Celli

Monopoli – Reggina 1-2

27’ rig. Bellomo (R), 32’ Carriero (M), 49’ rig. Corazza (R)

Sicula Leonzio – Rieti 1-2

67’ rig. Lescano (S), 84’ e 90+1’ Marcheggiani (R)

Vibonese – Catania 5-0

4’ Bernardotto, 29’ Pugliese, 52’ Bernardotto, 55’ rig. Bubas, 90+1’ Allegretti

Catanzaro – Potenza 0-2

38’ Ferri Marini, 68’ Ricci

Cavese – Casertana 0-0

Teramo – Paganese 2-1

25’ Ilari (T), 45+2’ Magnaghi (T), 77’ rig. Scarpa

Classifica: Potenza 23, Reggina 22, Ternana 22, Monopoli 19, Bari 18, Viterbese 17, Catanzaro 16, Paganese 15, Catania 15, Vibonese 14, Casertana 14, Virtus Francavilla 13, Teramo 12, Cavese 12, Avellino 11, AZ Picerno 10, Bisceglie 9, Sicula Leonzio 6, Rieti 5, Rende 2.