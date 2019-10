Serie C, tutti i gol della 10^ giornata: gli highlights

Decima giornata ricca di sorprese in Serie C. Nel Girone A rallenta il Monza, che non va oltre l'1-1 sul campo della Pianese. Male anche il Padova, ko a Trieste. Volano Potenza, Reggina e Ternana. I VIDEO con tutti i gol

Decima giornata di Serie C che ha regalato sorprese per quanto riguarda i tre gironi. Rallentano in vetta il Monza e il Padova, che non riescono ad avere la meglio rispettivamente su Pianese e Triestina. Conferme solo nel gruppo C, dove il terzetto di testa continua a volare: Potenza, Reggina e Ternana portano a casa i tre punti, continuando a braccetto il proprio cammino. Da segnalare il pareggio tra Avellino e Bari all'esordio sulla panchina dei campani di Ezio Capuano, che ha fermato la rincorsa dei pugliesi.

Girone A, rallenta il Monza

Il Monza frena in casa della Pianese riuscendo ad evitare nel finale la sconfitta grazie a Rigoni, che pareggia la rete iniziale di Rinaldini. Renate e Alessandria però non ne approfittano come potrebbero: i lombardi cadono in casa della Juventus U23 (decisivo Lanini all'86') mentre i grigi non vanno oltre l'1-1 in casa dell'Arezzo (Gori risponde ad Eusepi). Passo falso anche del Pontedera, quarto in classifica nonostante il ko per 2-0 sul campo del Como. Bene Novara e Siena, che consolidano la propria posizione in zona playoff piegando Carrarese e Pergolettese. Nella zona rossa della classifica da segnalare l'1-1 fra Pistoiese e Giana Erminio e lo 0-0 fra Gozzano e Olbia.