Serie C, i risultati dell’11^ giornata: Monza di misura, Reggina in vetta al girone C

Ai lombardi basta il gol di Armellino per battere il Gozzano e allungare in testa. Cambiano le gerarchie nel girone C: la Reggina cala il poker e sorpassa il Potenza in vetta. Tutto invariato ai piani alti del girone B, con i successi di Padova e Vicenza

La Serie C archivia anche l'undicesima giornata di campionato, disputata in un turno infrasettimanale. Nel girone A il Monza allunga in vetta: Armellino decide la sfida col Gozzano, mentre il Renate frena in casa col Novara. L'Alessandria batte la Pistoiese e sale al secondo posto a sei lunghezze di distanza. Nel girone B Padova e Vicenza continuano la propria corsa separate soltanto da un punto. I biancoscudati nel finale trovano il successo con l'uno-due firmato da Pompeu da Silva e Santini, mentre il Vicenza si è imposto sul campo dell'Arzignano Valchiampo con Cinelli. La Reggiana pareggia nel derby col Rimini e ne approfitta il Sudtirol, che diventa terzo da solo a tre punti dal primo posto. Il girone C ha una nuova capolista, la Reggina che cala il poker con l'AZ Picerno guidata da un favoloso Denis autore di una doppietta. Il Potenza non va oltre lo 0-0 in casa con la Cavese mentre la Ternana si fa sorprendere dall'Avellino, con Capuano che così ha collezionato 4 punti contro il Bari e gli umbri da quando è sulla panchina dei campani.

Girone A

Olbia – Albinoleffe 1-1

36’ Doratiotto (O), 64’ Gelli (A)

Carrarese – Como 2-0

63’ Cardoselli, 88’ Calderini

Giana Erminio – Pergolettese 1-1

22’ Morello (P), 87’ Cortesi (G)

Lecco – Juventus U23 1-1

54’ Olivieri (J), 90+4’ Capogna (L)

Pontedera – Pro Patria 2-1

32’ Barba (P), 73’ Mastroianni (PP), 84’ Mannini (P)

Renate – Novara 1-1

42’ Bortolussi (N), 48’ Anghileri (R)

Alessandria – Pistoiese 1-0

14’ Pandolfi

Monza – Gozzano 1-0

76’ Armellino

Pro Vercelli – Arezzo 1-1

33’ rig. Belloni (A), 60’ Cecconi (P)

Robur Siena – Pianese 2-0

5’ Cesarini, 89’ D’Auria

Classifica: Monza 28, Alessandria 22, Renate 21, Pontedera 21, Robur Siena 20, Carrarese 19, Novara 18, Como 16, Pro Patria 16, Pro Vercelli* 13, Albinoleffe 13, Juventus U23* 13, Pianese 12, Pistoiese 11, Arezzo 11, Gozzano 9, Olbia 9, Giana Erminio 7, Lecco 7, Pergolettese 5.

* una partita in meno

Girone B

Cesena – Sudtirol 0-1

77’ Petrella

Gubbio – Imolese 1-1

1’ Cesaretti (G), 55’ rig. Boccardi (I)

Virtus Verona – Ravenna 3-0

6’ Danti, 16’ e 50’ Magrassi

Arzignano Valchiampo – Vicenza 0-1

21’ Cinelli

Feralpisalò – Piacenza 0-0

Padova – Sambenedettese 2-0

81’ rig. Pompeu da Silva, 84’ Santini

Reggiana – Rimini 2-2

8’ Varone (Re), 24’ Scappini (Re), 38’ rig. Gerardi (Ri), 45+1’ Ventola (Ri)

Fano – Vis Pesaro

giovedì ore 20:45

Carpi – Modena

giovedì ore 20:45

Fermana – Triestina

giovedì ore 20:45

Classifica: Padova 25, Vicenza 24, Sudtirol 22, Reggiana 20, Carpi* 20, Virtus Verona 19, Sambenedettese 18, Piacenza 18, Feralpisalò 16, Ravenna 13, Triestina* 13, Modena* 11, Vis Pesaro* 11, Cesena 11, Fano* 10, Rimini 9, Fermana* 9, Arzignano Valchiampo 8, Gubbio 7, Imolese 6.

* una partita in meno

Girone C

Virtus Francavilla – Teramo 0-2

21’ rig. Martignago, 90+5’ Bombagi

Paganese – Vibonese 2-2

22’ Emmausso (V), 49’ Panariello (P), 62’ Schiavino (P), 89’ rig. Allegretti (V)

Potenza – Cavese 0-0

Rende – Sicula Leonzio 2-0

12’ e 37’ Scimia

Ternana – Avellino 0-1

33’ Charpentier

Bari – Catanzaro 2-0

13’ Awua, 61’ Antenucci

Casertana – Monopoli 2-1

48’ Zito (C), 59’ Fella (M), 74’ Longo (C)

Catania – Bisceglie 1-1

44’ Calapai (C), 90+1’ Ebagua (B)

Reggina – AZ Picerno 4-1

32’ Santaniello (P), 42’ Denis (R), 45’ Rolando (R), 47’ Corazza (R), 52’ Denis (R)

Rieti – Viterbese 4-2

18’ Beleck (R), 19’ Marcheggiani (R), 34’ Volpe (V), 44’ Marcheggiani (R), 47’ De Paoli (R), 85’ Palermo (V)

Classifica: Reggina 25, Potenza 24, Ternana 22, Bari 21, Monopoli 19, Casertana 17, Viterbese 17, Paganese 16, Catanzaro 16, Catania 16, Vibonese 15, Teramo 15, Avellino 14, Virtus Francavilla 13, Cavese 13, AZ Picerno 10, Bisceglie 10, Rieti 8, Sicula Leonzio 6, Rende 5.