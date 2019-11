Serie C, i risultati della 13^ giornata: il Padova supera il Vicenza, fuga Monza e Reggina

Il weekend di Serie C ha dato risposte importanti per le big dei tre gironi. Soprattutto in quello B, dove il Padova ha vinto nel finale lo scontro diretto in casa del Vicenza scavalcando i biancorossi in classifica e prendendosi la vetta della classifica. Resta saldamente al primo posto anche il Monza nel girone A: la squadra di Berlusconi vince ancora, 0-2 in casa della Pergolettese, e resta a +7 sul Pontedera. Nel girone C vola la Reggina, che vince 0-3 lo scontro diretto contro il Potenza, squadra seconda in classifica alla vigilia di questo tredicesimo turno. La squadra amaranto resta saldamente in testa, ma ora a inseguire c'è la Ternana a -5.

GIRONE A

Gozzano-AlbinoLeffe 2-0

41' Bukva, 87' Bruzzaniti (G)

Olbia-Pro Vercelli 1-1

44' aut. La Rosa (P), 50' Ogunseye (O)

Renate-Siena 0-0

Carrarese-Lecco 0-2

39' Giudici, 90' D'Anna (L)

Como-Pro Patria 0-0

Giana Erminio-Juventus U23 1-1

78' Mota (J), 89' Cortesi (G)

Pergolettese-Monza 0-2

65' Iocolano, 78' D'Errico (M)

Pistoiese-Pianese 1-0

25' Stijepovic (Pis)

Pontedera-Arezzo 2-1

29' Serena (P), 38' Gori (A), 87' De Cenco (P)

Classifica: Monza 32, Pontedera 25, Renate, Alessandria 23, Carrarese 22, Robur Siena 21, Juventus U23 20, Novara 19, Como 18, Pro Vercelli, Pro Patria 17, Albinoleffe 16, Arezzo 14, Pistoiese, Pianese, Gozzano 13, Olbia, Lecco 11, Giana Erminio 8, Pergolettese 5.

GIRONE B

Fano-Arzignano 0-2

43' Ferrara, 69' Rocco (A)

Gubbio-Modena 1-0

79' rig. Sbaffo (G)

Imolese-Sudtirol 2-2

2' Mazzocchi (S), 30' Padovan, 76' Latte Lath (I), 93' Morosini (S)

Vicenza-Padova 0-1

72' Soleri (P)

Carpi-Ravenna 4-1

9' Rossoni, 36' Biasci, 47' Vano ©, 61' Ligi ®, 70' rig. Biasci (C)

Fermana-Cesena 3-3

19' Maistrello (F), 33' rig. Butic, 35' Rosaia ©, 52' Maistrello (F), 64' Franco ©, 83' Molinari (F)

Reggiana-Sambenedettese 2-1

64' Orlando (S), 89' Scappini, 90' Marchi (R)

Virtus Verona-Piacenza 0-0

Classifica: Padova 29, Vicenza 27, Sudtirol, Reggiana 26, Carpi 23, Virtus Verona, Piacenza 20, Triestina, Feralpisalò 19, Sambenedettese 18, Modena, Vis Pesaro, Ravenna 14, Cesena, Fermana, Gubbio 13, Rimini 12, Arzignano Valchiampo 11, Imolese, Fano 10.



GIRONE C

Bari-Vibonese 2-2

4' Antenucci (B), 60' Taurino, 65' Emmausso (V), 70' Terrani (B)

Paganese-Catania RINVIATA

Rende-Monopoli 1-2

12' Fella, 19' Cuppone (M), 37' Rossini (R)

Rieti-Virtus Francavilla 1-1

5' Marino (V), 11' Beleck (R)

Sicula Leonzio-Cavese 3-1

22' Grillo, 37' Lescano, 59' Sicurella (S), 66' Russotto (C)

Ternana-Picerno 2-1

8' Ferrante (T), 30' Pitarresi (P), 73' Ferrante (T)

Casertana-Viterbese 2-2

23' Volpe (V), 61' D'Angelo, 70' Floro Flores ©, 90' Volpe (V)

Potenza-Reggina 0-3

20' Corazza, 23' Corazza, 86' Bellomo (R)

Teramo-Bisceglie 1-0

37' Ilari (T)

Classifica: Reggina 31, Ternana 26, Monopoli 25, Potenza 24, Bari 23, Teramo 21, Viterbese 20, Catanzaro 20, Casertana, Vibonese, Virtus Francavilla, Catania 17, Paganese 16, Avellino 14, Az Picerno 13, Cavese 13, Rieti 12, Bisceglie 10, Sicula Leonzio 9, Rende 6.