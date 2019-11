Serie C, i risultati della 14^ giornata: il Vicenza conquista la vetta del girone B

Nel girone A il Novara vince di misura sul Como. Nel girone B il Padova perde la testa della classifica dopo la sconfitta con il Sud Tirol che aggancia proprio i veneti a 29 punti. Il Vicenza ora è primo dopo la vittoria sulla Triestina. Nel girone C successi per Reggina, Ternana, Monopoli e Bari

Grazie alla netta vittoria contro la Triestina e alla sconfitta del Padova ora il Vicenza è in testa al girone B a 30 punti. Il Sud Tirol aggancia proprio il Padova al secondo posto dopo la vittoria di misura all'Euganeo grazie al gol di Mazzocchi. Nel girone A vittoria del Novara sul Como in casa e del Renate che si porta al secondo posto. Ben salda in testa alla classifica il Monza, nonostante il pareggio con la Carrarese. Nel girone C in vetta vincono tutte: successi per Reggina, Ternana, Monopoli e Bari.

GIRONE A

Monza-Carrarese 2-2

3' Marconi (M), 13' Conson (C), 19' Cardoselli (C), 70' D'Errico (M)

AlbinoLeffe-Pontedera 1-0

66' Galeandro

Arezzo-Olbia 2-1

28' Gori (A), 63' Cutolo (A), 83' La Rosa (O)

Juventus U23-Pistoiese 0-2

28' Llamas, 46' Stijepovic

Lecco-Renate 0-2

71' Guglielmotti, 73' Galuppini

Pianese-Pergolettese 2-0

2' e 28' Momentè

Novara-Como 2-1

35' e 73' Bortolussi (N), 94' Ganz (C)

Pro Patria-Alessandria 0-0

Pro Vercelli-Giana Erminio 1-1



1' Rosso (P), 12' Remedi (G)

Robur Siena-Gozzano 1-1

22' Vono (G), 90' D'Auria (S)

GIRONE B

Cesena-Reggiana 0-0



Fermana-Virtus Verona 0-2

22' Danti, 51' Onescu

Piacenza-Gubbio 1-0

84' Paponi

Sambenedettese-Rimini 2-0

70' Di Massimo, 83' Frediani

Triestina-Vicenza 0-3

46' Cinelli, 65' Arma, 77' Guerra

Modena-Fano 2-1

7' Spagnoli (M), 24' Barbuti (F), 90' Rossetti (M)

Padova-SüdTirol 0-1

50' Mazzocchi

Arzignano-Carpi 0-1

17' Jelenic

Vis Pesaro-Imolese 1-1

41' Ngissah (I), 47' Voltan (V)

Ravenna-FeralpiSalò (lunedì alle 20)

GIRONE C

Vibonese-Rieti 5-1

16' Bubas, 65' Granata (R), 63' e 78' Emmausso, 80' Bernardotto, Prezioso 90' +2

Cavese-Catanzaro 2-2



42' Nicastro (Cat), 51' Russotto (Cav), 70' Germinale (Cav), 93' Fischnaller (Cat)

Monopoli-Viterbese 1-0

12' Fella

Picerno-Teramo 3-1

41' Esposito su rigore (P), 50' Esposito (P), 76' Magnaghi (T), 82' Santaniello (P)

Reggina-Casertana 2-0

41' Corazza, 49' Reginaldo

Virtus Francavilla-Rende 1-1

25' Collocolo (R), 64' Vazquez (VF)



Bisceglie-Bari 0-3

21' e 41 Antenucci, 58 Di Cesare'

Catania-Sicula Leonzio 2-1

6' Palermo (S), 63' Mazzarani (C), 72' Di Piazza (C)

Ternana-Paganese 2-0

53' Marilungo, 66' Ferrante

Avellino-Potenza (lunedì ore 20.45)