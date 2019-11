Serie C, al via oggi “Area C”: ogni martedì gol e highlights su Sky Sport24

Al via oggi un nuovo approfondimento interamente dedicato alla Lega Pro. Appuntamento ogni martedì alle 17.30 su Sky Sport24 e disponibile anche on demand: gol, highlights, interviste, storie. Le reti dei tre gironi saranno inoltre disponibili in anteprima il lunedì pomeriggio su skysport.it

I gol e le storie della Serie C arrivano su Sky Sport. L’offerta di Sky Sport24 si arricchisce dunque di una grande novità. I gol dei tre gironi che compongono il campionato saranno commentate dalle voci di Sky Sport e saranno disponibili sul sito skysport.it ogni lunedì dalle ore 17, mentre dalle 23.30, su SkySport24, le immagini saranno inserite nel programma Monday FootGol, un’abbuffata di reti provenienti dai principali campionati italiani ed internazionali.

Ma non è tutto. Da oggi, martedì 5 novembre, alle 17.30 sempre su SkySport24, andrà in onda un approfondimento, chiamato “Area C”, condotto da Erika Calvani con Luca Marchetti, Gianluca Di Marzio e ospiti che rappresenteranno la grande realtà della Serie C. Ogni settimana, oltre ai temi tecnici e agonistici del campionato, verranno raccontate le storie che arricchiscono di contenuti il torneo, direttamente dalle piazze della C.

Nel corso della prima puntata sarà collegato dagli studi Sky di Roma il Presidente di Lega Pro, Francesco Ghirelli, che insieme ai vertici di Sky Sport, ha fortemente voluto questo accordo. Si parte dunque oggi alle 17.30 su Sky Sport24. La versione estesa del programma, con tutti i gol di tutti i gironi, sarà anche disponibile on demand.