Pistoiese-Monza 0-1, vola Brocchi: Finotto decisivo al 77'

Vola sempre più in vetta alla classifica la squadra di Brocchi, che passa anche a Pistoia grazie alla rete di Finotto al 77'. Adesso i punti in classifica dopo 15 giornate sono 36, nove in più del Renate secondo

Vola il Monza, che sbanca Pistoia nella quindicesima giornata di Serie C. La squadra di Brocchi reagisce dunque al 2-2 casalingo con la Carrarese, che aveva fermato la capolista del Girone A nell'ultimo turno di campionato. I punti in classifica adesso sono 36, nove in più del Renate secondo. 0-1 il risultato finale, decisiva la rete di Finotto al 77'. Un successo importante, perché i ragazzi di Pancaro avevano perso solo una volta nelle sette gare giocate davanti ai propri tifosi. La Pistoiese si ferma dopo un periodo molto positivo, che l'aveva vista imbattuta negli ultimi cinque match (tre pareggi e due vittorie). Il presente dice undicesimo posto a pari merito con l'Albinoleffe decimo (e quindi ad oggi ultima qualificata ai playoff).

Gioia Finotto

Parte subito forte il Monza, con Iocolano che dopo appena 4' impegna Pisseri. All'ottavo minuto D'Errico perde un pallone velenoso e Cerretelli parte in contropiede prima di essere chiuso dalla difesa avversaria. Poi, al 18', lo stesso D'Errico si riscatta e calcia di prima intenzione senza però essere troppo pericoloso. Alla mezz'ora ci prova ancora il classe 1992, ma il suo cross teso in mezzo all'area viene allontanato. I ragazzi di Brocchi non si fermano, Lepore spinge forte e trova Gliozzi, che però non centra la porta. Risponde la Pistoiese, con Tempesti che supera Fossati con un tunnel trovando però Gucci a respingere. Sul finale del primo tempo sono da registrare delle polemiche per quanto accaduto nell'area di rigore della Pistoiese, con Dametto che trattiene Marchi. L'arbitro lascia correre. Nella ripresa Pisseri si oppone prima a D'Errico e poi ad Armellino, la Pistoiese invece si fa vedere con Tempesti, che centra la traversa. La squadra di Pancaro sfiora il vantaggio con Gucci, ma il suo colpo di testa viene bloccato da Lamanna. Dall'altra parte Anastasio si trova davanti ad un miracoloso Pisseri, che respinge il suo tentativo in corner. A dieci minuti dalla fine Finotto decide il match con una grande giocata, che spedisce il Monza sempre più in vetta alla classifica.

Pistoiese-Monza 0-1

77' Finotto

PISTOIESE (3-5-2): Pisseri; Dametto, Camilleri, Terigi; Ferrarini (90' Morachioli), Spinozzi (85' Viti), Bordin, Cerretelli (61' Cappeluzzo), Tempesti (78' Vitiello); Valiani, Gucci. All. Pancaro

MONZA (4-3-1-2): Lamanna; Lepore, Scaglia, Marconi, Sampirisi (59' Anastasio); Armellino, Fossati (75' Rigoni), D’Errico; Iocolano (67' Chiricò); Gliozzi (58' Finotto), Marchi (58'Brighenti). All. Brocchi

Ammonizioni: Tempesti, Anastasio, Rigoni