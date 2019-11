Serie C, i risultati della 15^ giornata: ok Vicenza e Sudtirol. Frena il Renate

Quindicesima giornata di Serie C fra conferme e sorprese. Nel Girone A vola il Monza, che batte la Pistoiese e si porta a nove punti di vantaggio sul Rende. Nel Gruppo B Vicenza e Sudtirol superano i rispettivi impegni, mentre nel Girone C il Bari fa festa sul campo della Paganese: tutti i risultati

Girone A: vola il Monza, si ferma il Renate

Conferme e sorprese nel Girone A di Serie C. Il Monza riparte dopo il 2-2 casalingo con la Carrarese rimediato nell'ultima giornata e sbanca il campo della Pistoiese, ponendo fine alla sua striscia di cinque risultati utili consecutivi. La squadra di Brocchi raggiunge così quota 36 punti in appena 15 giornate, scavando un distacco di nove lunghezze dal Renate secondo. Anche perché i ragazzi di Diana non vanno oltre il pareggio in casa con la Pianese: 1-1 il risultato finale, a Figoli risponde Baniya nella ripresa. Cade a sopresa l'Albinoleffe, con la Pergolettese che centra la prima vittoria in campionato grazie alle reti di Agnelli e Canini. In chiave playoff ne approfttano Pro Vercelli e Siena, che hanno la meglio rispettivamente su Como e Giana Erminio. Ottimo momento anche per il Novara, che espugna Olbia. Pareggi in Gozzano-Pro Patria e Carraese-Arezzo. Rinviata Pontedera-Lecco.

Pergolettese-Albinoleffe 2-1

51' Giorgione (A), 64' Agnelli (P), 90' Canini (P)

Pistoiese-Monza 0-1

77' Finotto

Renate-Pianese 1-1

30' Figoli (P), 65' Baniya (R)

Como-Pro Vercelli 1-3

2' Azzi (P), 18' Rosso (P), 34' Comi (P), 59' Gabrielloni (C)

Olbia-Novara 1-2

2' Peralta (N), 26' Parigi (O), 46' Bianchi (N)

Giana Erminio-Siena 1-2

8' D'Auria (S), 65' Perna (G), 79' Guidone (S)

Gozzano-Pro Patria 2-2

29' Bruzzaniti (G), 39' Fedato (G), 77' Battistini (P), 96' Le Noci (P)

Pontedera-Lecco: rinviata

Carrarese-Arezzo 2-2

53' Conson (C), 65' Infantino (C), 85', 89' Cutolo (A)

Classifica: Monza 36, Renate 27, Novara 25, Pontedera 25*, Siena 25, Alessandria 24, Carrarese 24, Pro Vercelli 21, Juventus U23 20, Albinoleffe 19, Pro Patria 19, Pistoiese 19, Como 18, Arezzo 18, Pianese 17, Gozzano 15, Olbia 11, Lecco 11, Giana 9, Pergolettese 8

Girone B, Vicenza e Sudtirol non sbagliano



Terza sconfitta consecutiva per il Padova nel Girone B. La Feralpisalò si impone di misura grazie alla rete di Caracciolo. Espulsi Gabionetta e Ronaldo. Ne approfittano Sudtirol e Vicenza, che si sbarazzano di Sambenedettese (3-0) e Ravenna (1-0). Ok anche la Reggiana, che vince 2-1 contro la Vis Pesaro e si consolida terza in classifica. Valanga Carpi sulla Fermana, mentre il Piacenza espugna il campo del Fano. Ancora una sconfitta per il Gubbio, che perde 2-0 con il Cesena.



Feralpisalò-Padova 1-0

27' Caracciolo

Fano-Piacenza 2-4

5' Corradi (P), 28' Kanis (F), 52' Pergreffi (P), 56' Marotta (P), 62' Parlati (F), 73' Paponi (P)

Imolese-Triestina: rinviata

Vicenza-Ravenna 1-0

71' Cappelletti

Sudtirol-Sambenedettese 3-0

10' Casiraghi, 11' Mazzocchi, 26' Morosini

Reggiana-Vis Pesaro 2-1

20' Aut. Espeche (R), 73' Marchi (R), 91' Kargbo (R)

Modena-Virtus Verona 1-0

81' Duca

Carpi-Fermana 4-0

15', 54' Biasci, 24' Aut. Bellini, 83' Saric

Rimini-Arzignano Valchiampo 0-2

67' Bonalumi, 72' Rocco

Gubbio-Cesena 0-2

4' Butic, 90' Russini

Classifica: Vicenza 33, Sudtirol 32, Reggiana 30, Carpi 29, Padova 29, Feralpisalò 28, Piacenza 26, Virtus Verona 23, Sambenedettese 21, Modena 20, Triestina 19*, Cesena 17, Vis Pesaro 15, Arzignano 14, Ravenna 14, Gubbio 13, Fermana 13, Rimini 12, Imolese 11*, Fano 10*

Girone C: ok il Bari, crisi Avellino



La Reggina vince ancora, ma questa volta senza scendere in campo. A Rieti le squadre rimangono negli spogliatoi e sarà 3-0 a tavolino. Non perde colpi neanche il Monopoli, che batte 2-1 il Bisceglie. Stesso discorso per il Bari, che espugna il campo della Paganese. Mezzo passo falso per la Ternana, fermata sul pari dal Teramo. Ok Rende e Potenza, che si impongono di misura su AZ Picerno e Vibonese. la Cavese passa a Viterbo, pari fra Sicula Leonzio e Virtus Francavilla. Crisi nera per l'Avellino, alla quarta sconfitta consecutiva contro la Casertana

Monopoli-Bisceglie 2-1

33' Fella, 37' Montero, 45' Carriero

Rieti-Reggina: annullata

Paganese-Bari 0-1

71' Antenucci

Casertana-Avellino 2-0

8' Starita, 46' D'Angelo

Rende-Picerno 1-0

11' Nossa

Sicula Leonzio-Virtus Francavilla 1-1

5' Lescano, 33' Albertini

Teramo-Ternana 1-1

59' Partipilo, 61' Ferreira

Potenza-Vibonese 1-0

89' Franca

Viterbese-Cavese 0-1

79' Russotto

Catanzaro-Catania 3-0

56' Celiento, 60' Tascone, 93' Nicastro



Classifica: Reggina 34*, Monopoli 31, Potenza 30, Ternana 30, Bari 29, Catanzaro 24, Teramo 22, Casertana 21, Viterbese 21, Catania 20*, Vibonese 20, Francavilla 19, Cavese 17, Paganese 16*, Picerno 16, Avellino 14, Rieti 12*, Leonzio 10, Bisceglie 10, Rende 10