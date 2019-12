Avellino e la cura Eziolino. E spunta la "Capuano-Cam". VIDEO

Un Avellino tutto nuovo a livello dirigenziale. In panchina, invece, c'è mister Capuano, che con la sua grinta ha risollevato le sorti dei biancoverdi. Qui lo vediamo in "azione" grazie ad una telecamera dedicata...

Per l’Avellino è un momento d’oro: gli irpini di Eziolino Capuano sono reduci da tre vittorie consecutive in campionato, l'ultima in ordine di tempo domenica, contro la Sicula Leonzio. Un Avellino tutto “nuovo”, dal punto di vista societario. E’ infatti notizia di questi giorni, un cambio al vertice. La nuova dirigenza è formata dal presidente Luigi Izzo, mentre Nicola Circelli sarà il suo vice. A completare il “board”, Filippo Polcino, amministratore delegato del club e Aniello Martone come neo dg. Volti nuovi, ma in panchina resterà lui, Eziolino Capuano, che ha dato una carica positiva a tutto l’ambiente, anche grazie alle ultime tre vittorie con Rieti, Viterbese e Sicula Leonzio. Ma adesso vediamo l’allenatore in “azione” grazie alla “Capuano-Cam”….