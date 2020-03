Serie C, i risultati della 29^ giornata: colpo Monopoli al Granillo, Reggina ko

La capolista del girone C cade in casa contro il Monopoli: ne approfitta il Bari che batte 2-1 l'Avellino. Le partite dei gironi A e B sono state invece rinviate per il coronavirus

L'espulsione di De Rose che cambia il match, la Reggina di Denis perde al Granillo per la seconda volta in campionato: nella 29^ giornata del girone C di Serie C il Monopoli, ora terzo, firma l'impresa e riaccende le speranze del Bari. Antenucci e Perrotta piegano l'Avellino e lanciano i biancorossi a -7 dalla vetta, quando sono 9 le giornate alla fine. Sorride anche il Catania, in coda importanti vittorie esterne per Picerno e Sicula Leonzio.

Girone C, risultati e classifica

Reggina-Monopoli 0-2

72' Salvemini, 87' Piccinni

Rende-Viterbese 0-0

Rieti-Sicula Leonzio 1-2

33' e 72' Lescano (S), 51' Tirelli (R)

Catania-Vibonese 2-1

3' rig. Curcio (C), 36' Emmausso (V), 88' Mazzarani (C)

Bari-Avellino 2-1

30' Antenucci (B), 50' Perrotta (B), 75' Albadoro (A)

Paganese-Teramo 0-0

Potenza-Catanzaro 2-0

25' Giosa, 40' Franca

Ternana-Bisceglie 2-2

32' Russo (T), 41' Mammarella (T), 74' e 95' Montero (B)

Virtus Francavilla-Picerno 1-2

12' Perez (V), 44' Guerra (P), 49' Esposito (P)



Casertana-Cavese 2-0 (giocata ieri)

48' e 60' Starita

CLASSIFICA: Reggina 66, Bari 59, Monopoli 57, Potenza 55, Ternana 51, Catania 44, Catanzaro 42, Teramo 41, Viterbese 39, Vibonese 38, Virtus Francavilla 37, Avellino 37, Cavese 37, Casertana 35, Paganese 35, Picerno 32, Sicula Leonzio 26, Bisceglie 20, Rende 18, Rieti* 12.

*= 5 punti di penalizzazione