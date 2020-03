Serie C, i risultati della 30^ giornata: la Reggina torna al successo

La Reggina torna a vincere in casa del Picerno e consolida il primo posto nel girone C. Perdono Monopoli e Ternana, successo del Catania a Bisceglie

In Serie C va avanti regolarmente il girone C, con le gare che però sono state giocate senza pubblico. Nonostante le porte chiuse, torna a vincere la Reggina che s'impone sul campo del Picerno con le reti di Paolucci e Sarao e si conferma saldamente al primo posto. Perdono Monopoli e Ternana contro Casertana e Avellino, accorcia il Catania che vince sul campo del Bisceglie. Importante successo della Virtus Francavilla a Teramo, in chiave salvezza vittorie pesanti per Sicula Leonzio e Rieti. Pareggio tra Vibonese e Paganese nell'anticipo del venerdì.

Girone C, risultati e classifica

Vibonese-Paganese 1-1

77' rig. Tito (V), 85' Scarpa (P)

Avellino-Ternana 2-0

12' Albadoro, 87' rig. Di Paolantonio

Bisceglie-Catania 0-1

63' Salandria

Monopoli-Casertana 0-1

90' rig. Corado

Picerno-Reggina 0-2

6' Paolucci, 87' Sarao

Sicula Leonzio-Rende 1-0

58' rig. Lescano

Teramo-Virtus Francavilla 0-1

26' Vazquez

Viterbese-Rieti 0-1

64' De Paoli

Cavese-Potenza (9 marzo ore 17.30)

Catanzaro-Bari (9 marzo ore 20.45)







CLASSIFICA: Reggina 69, Bari 59, Monopoli 57, Potenza 55, Ternana 51, Catania 47, Catanzaro 42, Teramo 41, Virtus Francavilla 40, Avellino 40, Viterbese 39, Vibonese 39, Casertana 38, Cavese 37, Paganese 36, Picerno 32, Sicula Leonzio 29, Bisceglie 20, Rende 18, Rieti* 15.

*= 5 punti di penalizzazione