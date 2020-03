Coronavirus in Italia: le news di oggi sul contagio e ricadute sullo sport

Il tennis si ferma: cancellato il primo Masters 1000 della stagione di tennis, in programma da oggi al 22 marzo in California. Calcio, la Figc ha convocato un Consiglio straordinario per martedì 10 marzo dopo la richiesta del Ministro per lo Sport Spadafora: "Si valuti subito stop Serie A, senza attendere il primo caso di contagio". La Lega Serie A in una nota: "Abbiamo sempre rispettato le indicazioni del Governo". Il GP del Bahrain del prossimo 22 marzo si correrà a porte chiuse. La Lega Basket ha rinviato l'ottava giornata di ritorno in programma originariamente il 10, l'11 e il 13 marzo