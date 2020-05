I club di Lega Pro hanno raggiunto l'accordo per concludere in anticipo il campionato di Serie C con il blocco delle retrocessioni e la promozione di Monza, Vicenza e Reggina in Serie B. Le proposte saranno ora avanzate al Consiglio della Figc, che dovrà decidere se ratificarle o meno. Da stabilire la quarta promozione: alcune società hanno proposto il Carpi per meriti sportivi, altre vorrebbero giocare i playoff

Stop alla stagione di Serie C 2019-2020. I club di Lega Pro lo hanno votato a maggioranza nel corso dell'assemblea odierna, trovando l'accordo per chiudere in anticipo il campionato con il blocco delle retrocessioni e la promozione in Serie B delle prime di ogni girone. Le proposte saranno ora inoltrate al Consiglio della Figc, che avrà l'ultima parola. Ecco nel dettaglio cosa è stato deciso:

Sospensione definitiva della Serie C 2019-2020 (votazione a maggioranza)

(votazione a maggioranza) Blocco delle retrocessioni in Serie D (votazione a maggioranza)

(votazione a maggioranza) Promozione delle prime tre al momento dello stop : Monza, Vicenza e Reggina (votazione a maggioranza)

: Monza, Vicenza e Reggina (votazione a maggioranza) Blocco dei ripescaggi (votazione a maggioranza)

(votazione a maggioranza) Carpi quarta classificata (votazione non a maggioranza)

Playoff o Carpi quarta promossa?

Il Carpi sarebbe così la quarta promossa a tavolino con Monza, Reggina e Vicenza in virtù della miglior media punti. Il condizionale è però ancora d'obbligo, visto che la votazione su quest'ultimo punto non è avvenuta a maggioranza (23 voti su 59). Sedici club, infatti, vorrebbero fare i playoff per eleggere la quarta squadra a salire in B, mentre 17 si sono astenuti. "Dal voto emerge la chiara voglia di privilegiare il merito sportivo (Carpi in Serie B), ma in molti vorrebbero disputare un playoff - spiega il presidente della Lega Pro, Ghirelli, all'Ansa -. Per questo è necessaria un'ulteriore riflessione".

Ghirelli: "Da assemblea enorme senso di responsabilità"

Ancora Francesco Ghirelli all'Ansa. "È stata la più bella assemblea che ho svolto finora. È emerso un enorme senso di responsabilità da parte di tutti e rispetto alle ragioni di ognuno", conclude il numero uno della Lega Pro.

La classifica del girone A

1. Monza 61 punti

2. Carrarese 45

3. Renate 43

4. Pontedera 42

5. Alessandria 40

6. Robur Siena 40

7. Albinoleffe 39

8. Novara 38

9. Arezzo 37

10. Juventus U23 36

11. Pistoiese 33

12. Como 32

13. Pro Patria 32

14. Pro Vercelli 31

15. Lecco 28

16. Pergolettese 27

17. Giana 26

18. Olbia 25

19. Pianese 24

20. Gozzano 22

La classifica del girone B

1. Vicenza 61 punti

2.. Reggiana 55

3. Carpi. 53

4.. SudTirol 48

5. Padova 44

6. FeralpiSalò 44

7. Piacenza 41

8. Modena 40

9. Triestina 40

10. Sambenedettese 33

11. Fermana 33

12. Virtus Verona 32

13. Cesena 30

14. Gubbio 28

15. Vis Pesaro 28

16. Ravenna 27

17. Imolese 23

18. Arzignano 22

19. Fano 21

20. Rimini 21

La classifica del girone C

1. Reggina 69 punti

2. Bari 60

3. Monopoli 57

4. Potenza 56

5. Ternana 51

6. Catania 47

7. Catanzaro 43

8. Teramo 41

9. Francavilla 40

10. Avellino 40

11 Vibonese 39

12. Viterbese 39

13. Casertana 38

14. Cavese 38

15. Paganese 36

16. Picerno 32

17. Sicula Leonzio 29

18. Bisceglie 20

19. Rende 18

20. Rieti 15